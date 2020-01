Stevandić u Srpcu: Jačanje stranke više nikog ne iznenađuje

✅ [СРБАЦ] ➡️ Вечерас је у Српцу отворена нова канцеларија Уједињене Српске којој је присуствовао и предсједник УС др Ненад Стевандић као и руководство странке. Овом приликом др Стевандић је изјавио да се Уједињена Српска сваким даном шири и да ће у наредном периоду Уједињена Српска отоворити још неколило канцеларија широм РС.

A post shared by Уједињена Српска (@ujedinjenasrpska) on Jan 4, 2020 at 9:44am PST