Stevandić u Stanarima: Došli smo da potvrdimo pobjedu Aleksandra Ristića

Došli smo da potvrdimo uspjeh Stanara kao opštine, a Ujedinjena Srpska ne sumnja u svoje mogućnosti, izjavio je predsjednik stranke, Nenad Stevandić, na pobjedničkoj tribini u Stanarima.

Stevandić je rekao da je izuzetno zadovoljan time što kandidata Ujedinjene Srpske za načelnika opštine, Aleksandra Ristića, podržava najveći broj građana Stanara, odnosno najveći broj političkih partija i nevladinih organizacija.

"Tako da nema on neke velike konkurente. Konkurenti su se prema njemu pokušali orjentisati na prljavoj kampanji, što se vratilo njima kao bumerang, a mi čisto kao i do sada. Stanari sa Aleksandrom Ristićem, rukovodstom US i koalicionim partnerima, će nastaviti da žive svoje nove najbolje godine. Kao što su i prošle četiri godine bile najbolje godine u istoriji Stanara, pošto smo obnovili sve bitne stvari, od Doma zdravlja, infrastrukture, vodovoda, crkve, parohijskog doma. Sve je to rezultat velike sinegije između nas i građana", kaže Stevandić.

Prema njegovim riječima, iza Ristića stoji matematika, stoji moral, etika, stoji njegova biografija i na kraju stoji volja građana.

"Došli smo da to potvrdimo, da zbacimo okove te prljave kampanje, a mi vodimo čistu, sjajnu i pobjedničku kampanju", zaključio je Stevandić.

Aleksandar Ristić se zahvalio koalicionim partijama okupljenim oko njega i Ujedinjene Srpske u Stanarima, to su SDS, DNS, DEMOS i NDP.

"Veliki broj ljudi večeras pokazuje da je ta podrška zaista velika. Zahvaljujem se svima koji su ovdje došli, a zahvaljujem se i svima koji su me podržavali tokom kampanje i koji će me podržati u nedjelju. Na izborima. Ova kampanja je bila poprilično izazovna, bilo je mnogo teških i grubih riječi, vrijeme je da to prođe i da naše mjesto vodimo u bolju budućnost. Da svako da ono najbolje što ima u svojoj partiji, odnosno u svom okuženju, da bismo zajedno napravili opštinu koja će biti bolja za budućnost naše djece", poručio je Ristić.

