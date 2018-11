Stevanović ostaje na mjestu gradonačelnika Zvornika

SARAJEVO - Centralna izborna komisija (CIK) BiH danas je u Sarajevu dodijelila mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske Mladenu Popoviću iz SNSD-a umjesto Zorana Stevanovića.

Popoviću je mandat kao sljedećem kvalifikovanom na listi SNSD-a dodijeljen pošto je Stevanović, koji je gradonačelnik Zvornika, obavijestio CIK da ostaje na ovoj funkciji, iako je na prošlim opštim izborima izabran u Narodnu skupštinu.

CIK je prihvatio ostavku Ljubiše Krunića na mjesto odbornika u Skupštini grada Trebinja.

Krunić je izabran u Narodnu skupštinu Republike Srpske, a u Skupštini grada Trebinja zamijeniće ga Slavko Kašiković, koji je sljedeći kvalifikovani sa liste PDP-a.

Zbog osvajanja mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske ostala su i dva upražnjena mandata u SO Modriča – Gordanu Vidović u SO će zamijeniti Igor Vidović iz Seljačke stranke, a umjesto Mare Milošević u SO Modriča CIK je imenovao Bora Jelića iz SNSD-a.

Načelnik sarajevske opštine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić obavijestio je da odbija osvojeni mandat u Skupštini Kantona Sarajevo i da ostaje na sadašnjoj funkciji.

Osim odluka o ostavkama i dodjeli zamjenski mandata CIK danas treba da donese pravilo o raspodjeli mandata u Domu naroda Parlamenta FBiH.