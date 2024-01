Stigla je zimska čarolija: Snijeg zabijelio planine u BiH (VIDEO)

SARAJEVO - Bijeli pokrivač i zimska idila konačno su stigli u naše krajeve. Snijeg večeras pada na olimpijskim planinama oko Sarajeva na radost skijaša i ljubitelja zimskih sportova, ali i u ostalim krajevima zemlje.

Snijeg je zabijelio planinske vrhove na Bjelašnici, Jahorini i Vlašiću, a u videu vam donosimo i večerašnji dašak atmosfere sa Bjelašnice.

Nakon neuobičajeno visokih temperatura za ovo doba godine kako su meteorolozi i najavili danas je stiglo zahlađenja uz padavine.

Sutra nas širom Bosne i Hercegovine očekuje zahlađenje. Na zapadu i u Hercegovini većinom umjerena bura uz lokalno jake udare, dok će u centralnim dijelovima puhati sjeverac.

Jutarnja temperatura kretaće se od minus 6 do 1, na jugu do 7 stepeni celzijusa, dnevna temperatura od minus 4 do 0, na jugu do 10 stepeni celzijusa.

