Stiže jednokratna pomoć za penzionere

SARAJEVO – Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine dobiće jednokratnu pomoć, potvrdio je premijer Nermin Nikšić, a odluka je donesena na današnjoj sjednici Vlade FBiH.

On je, kako piše "Avaz", rekao da su donijeli uredbu koja neće čekati rebalans budžeta.

"Ekipa u Ministarstvu finansija je pronašla rezerve, preraspodjelom određenih sredstava, koji se neće realizirati do kraja godine da omogućimo isplatu. To ćemo učiniti u najkraćem roku, nećemo čekati na isplatu novembarske penzije, nego ćemo to uraditi u toku ovog mjeseca. To iziskuje oko 37 miliona KM. Ovo još jednom daje odgovor na pitanje da li smo mi prezadužili FBiH. To baš nije kompatibilno jedno s drugim. Želimo reći da se prema budžetu odnosimo odgovorno. Nismo se zadužili ni marku više od onog što se pokazalo na prihodovnoj strani, naravno da kada planirate, može se desiti da se nešto ne ostvaruje. Ima slučajeva da se ne ostvaruju prihodi u nekim segmentima kako je planirano, no to nisu nova zaduženja", rekao je Nikšić.

