Stojanović: Nije realno da Mladić bude osuđen za genocid u šest opština

BEOGRAD - Miodrag Stojanović, pravni savjetnik u timu odbrane generala Ratka Mladića, izjavio je da, prema dosadašnjim odlukama, nije realno očekivati da nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske bude osuđen u drugostepenoj presudi za genocid u šest opština, a Srpskoj stavi sramotna hipoteka.

On je dodao da ima u vidu stav Apelacionog vijeća u predmetu protiv prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, ranije donesene prvostepene odluke kod Mladića i Karadžića, ali i presude za Prijedor, Ključ, Bratunac, Vlasenicu i Foču.

Stojanović očekuje da u pravosnažnoj presudi Mladiću bude odbijen dio žalbe Tužilaštva za genocid u šest opština, kao i u prvostepenoj.

On ukazuje da bi u suprotnom, taj sud sam sebe uništio.

"Da jedno vijeće kaže da nije bio genocid, a isti sud u drugom vijeću kaže da jeste. To je prosto apsurdna situacija", rekao je Stojanović za "Večernje novosti".

Profesor Fakulteta političkih nauka u Banjaluci Aleksandar Vranješ rekao je da je Tužilaštvo pokušalo i Radovanu Karadžiću kroz drugostepenu presudu da pripiše genocid u sedam opština, a da je sud to odbio.

"Ako ćemo se držati ove logike, to treba očekivati i kod drugostepene presude generalu Mladiću, jer da su željeli, to bi već pripisali Karadžiću. Ipak, svjedoci smo da ni struka, ni pravo, a ni pravda ne znače ništa kod Tribunala, jer je to jedan politički provizorijum koji sudi i presuđuje po nalozima velikih sila", istakao je Vranješ.

Prema njegovim riječima, strane sile su prethodno napisale šta se desilo u ratu u BiH, bez obzira na to da li to ima ikakve veze sa istinom.

"Oni imaju narativ kojeg se Hag drži. Nažalost, možemo samo da gledamo jer nijedan dokaz ne može da popravi situaciju. Pravo i pravda ne pomažu. Na sceni je politički provizorijum koji se drži u svrhu da se potkrijepe redefinisane istine o ratu i koje su nametnute od velikih sila", ocijenio je Vranješ.