Stojanović i Dangubić u prepucavanju zbog fotelje u DNS-u

TREBINJE - Spomenko Stojanović, predsjednik Regionalnog odbora DNS-a i nosilac liste ove stranke za Narodnu skupštinu RS na proteklim izborima, tvrdi da je on još predsjednik ovog odbora bez obzira na stranačke izbore koji su se u Trebinju održali proteklog vikenda i izbor za novog predsjednika Slavka Dangubića.

"Sjednica Regionalnog odbora DNS-a sazvana je neregularno, a Slavko Dangubić, koji je izabran za predsjednika, je samozvani predsjednik, jer niti je imao pravo da je sazove, niti je pozvao sve članove, već samo one za koje je znao da će ga podržati", tvrdi Stojanović.

Kaže da je nesporna činjenica da je nekoliko članova DNS-a predloženo na zasjedanju Predsjedništva za isključenje, ali to još nije pravosnažno jer se čeka i drugostepena odluka, u ovom slučaju Glavnog odbora stranke koji tek treba da zasjeda.

"Iako ne sumnjamo da će Glavni odbor potvrditi odluku Predsjedništva, to se još nije desilo, a Dangubićevo sazivanje sjednice je ishitreno i to sumnjam zbog ličnih ambicija, jer on nije mogao sazvati sjednicu bez mene s obzirom na to da sam ja još predsjednik dok me zvanično ne isključe", kaže Stojanović.

Slavko Dangubić, međutim, smatra da je on regularni predsjednik Regionalnog odbora DNS-a i to ne smatra nikakvim iznenađenjem, niti neregularnošću, jer su od 12 prisutnih članova svi bili za njega, a pet, među kojima je i Stojanović, nije bilo prisutno.

Dangubić je, kako je saopšteno nakon sjednice, dobio punu podršku svih članova, a Odbor se opredijelio da apsolutno podrži predsjednika partije Marka Pavića, zbog, kako su naveli, principijelne i dosljedne politike koju sprovodi na čelu DNS-a.