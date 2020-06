Stojnić za "Nezavisne": Jasenovačka građa dostupna svima

BANJALUKA- Jasenovačka građa je od onog trenutka kada je vraćena iz Muzeja holokausta u Vašingtonu gdje je digitalizovana i mikrofilmovana, dostupna istraživačima i posjetiocima najrazličitijh profila sa svih krajeva svijeta, potvrdio je za "Nezavisne" Bojan Stojnić, direktor Arhiva Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, Muzej holokausta u Vašingtonu predao je Arhivu RS oko 3.500 kolor snimaka i 632 mikrofiša sa preko 35.000 pojedinačnih monohromatskih snimaka.

"Preko 95 odsto građe spomen područja Jasenovac činile su kopije građe čiji se originali nalaze u drugim institucijama kulture nekadašnje Jugoslavije, kao što su Hrvatski državni arhiv u Zagrebu, Arhiv Jugoslavije u Beogradu, Vojni arhiv u Beogradu, Arhiv BiH u Sarajevu, a nešto ima i u fondovima i zbirkama u periodu Drugog svjetskog rata u Arhivu RS i Muzeju RS, te brojnim drugim malim arhivama", pojasnio je Stojnić.

Pojasnio je da je građu muzej Holokausta na osnovu drugog sporazuma sa Vladom Republike Hrvatske vratio u Jasenovac.

"Ta se građa čuvala u Jasenovcu i vraćena je tamo u spomen područje", rekao je Stojnić.

Dodao je da se uz najsavremeniju opremu radi na digitalizaciji mirkofilmova koji su stigli iz Vašingtona, a koji će uskoro biti dostpuni i javnosti.

Kazao je da su po osnivanju Memorijalnog muzeja Jasenovac 1968. godine zaposleni prikupljali arihvsku, bibliotečku i muzejsku građu sakupljali iz različitih izvora, drugih muzeja, arhivskih ustanova, biblioteka, SUBNOR-a, te pravnih i fizičkih lica, uključujući istraživače i bivše logoraše koji su preživjeli Drugi svjetski rat.

"Do kraja 80-ih godina većina materijala su činile kopije arhivskih dokumenata i to iz pomenutih arhiva sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Jasenovačka građa je od početka dostupna svima koji dođu u Arhiv RS i u digitalnoj formi na našem sajtu. Do sada su je koristili mnogi naučni radnici, novinari, publicisti i drugi, a jedini koji je nisu koristili ni istraživali su političari, a oko nje se svađaju" zaključio je Stojnić.

Jasenovačka građa je prethodnih dana bila predmet polemika u Narodnoj skupštini RS kada su predstavnici opozicije govorili da je ona predata Hrvatskoj što su ocijenili kao istorijski promašaj.