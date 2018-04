Stoltenberg: Očekujemo da BiH registruje nepokretnu imovinu

BRISEL - Ministri spoljnih poslova zemalja članica NATO okupili su se danas u sjedištu Saveza u Briselu kako bi razgovarali o odnosima s Rusijom, stanju u Avganistanu i na južnom Sredozemlju te o daljnjem širenju Saveza.

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg kazao je, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, u NATO očekuju registraciju nepokretne vojne imovine.

"Što se tiče Bosne i Hercegovine, pitanje je i dalje vezano za uslove iz Talina. Očekujemo da BiH registruje nepokretnu imovinu. To se čini kao da je birokratsko pitanje, ali to je ustvari problem države, da ima punu kontrolu nad oružanim snagama. To je i dalje problem o kojem razmišljaju saveznici NATO", kazao je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg.

Sastanak šefova diplomatija je uvod u samit lidera NATO koji će biti održan u julu ove godine, i ovo je posljednji zvanični susret ovog tipa u starom sjedištu Alijanse u Briselu.

Očekuje se da će sjedište NATO-a biti narednih sedmice preseljeno u nove velelepne objekte u Briselu.

(N1)