"Stradanje Srba od strane hrvatskog ustaškog režima ne može da bude oprošteno"

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da stradanje srpskog naroda od hrvatskog ustaškog režima u Drugom svjetskom ratu nikada ne može da bude zaboravljeno ni oprošteno.

"Srbi moraju da znaju da su u periodu 1941. do 1945. godine, do aprila, svakim danom hiljade i hiljade Srba ubijene od hrvatskog ustaškog režima i da nikada ne smijemo prestati obilježavati i sjećati se tog stradanja", izjavio je za Srnu Dodik, koji je danas u manastiru Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu prisustvovao liturgiji povodom centralne proslave praznika Svetih novomučenika Jasenovačkih, koju je služio Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.

Dodik je rekao da je Jasenovac mjesto vječite tuge za stradalim, pobijenim Srbima samo zato što su pripadali srpskom narodu i pravoslavnoj vjeri.

On je naveo da su to učinile ustaše po njihovom principu "jednu trećinu pobiti, jednu prekrstiti, jednu otjerati" i da je upravo Jasenovac bio manifestacija toga "jednu trećinu pobiti".

Dodik je rekao da su oni pobili 500.000 Srba za četiri godine postojanja logora Jasenovac.

"Treba znati da je Jasenovac formiran nakon Paga, gdje je već ubijeno 56.000 ljudi u dva mjeseca i Jadovna i da su tada čak Italijani, njihovi fašisti, čija je to bila okupaciona zona, smatrali da je to bilo veoma nehumano i da je to bilo stratište u kojem su upotrebljavali najstrašnije metode, i zabranili Pag i Jadovno", ukazao je Dodik.

On je dodao da se tada formira sistem logora Jasenovac i tamo se svode Srbi sa Kozare krajem ljeta 1942. godine, više od 86.000 ljudi u zbjegu koji su odvedeni i nikada se nisu vratili iz Jasenovca, gdje su pobijeni na najstravičniji način.

Dodik je podsjetio da je Crkva progasila današnji dan Danom Svetih novomučenika Jasenovačkih i da je prošle i ove godine obilježen taj dan.

"Ovo je bila prilika da skrenemo pažnju da smo tu, ali ja vidim i jednu drugu stvar, a to je da smo svim onima koji još gaje bilo kakve ustaške ambicije i iluzije rekli – niste pobijedili, mi smo. Mi koji smo pretekli. Žalimo za stradalim i nikada nećemo zaboraviti zločine. Hrvati su pobili srpski narod u Drugom svjetskom ratu kroz ustaški pokret i to nikada ne može da bude ni zaboravljeno ni oprošteno", naglasio je Dodik.

On je dodao da je dobro, nakon što je prošle godine dogovoreno da se obnovi škola u Jasenovcu u gabaritima kakva je bila, to i urađeno.

"Tamo nema djece ali ta škola će nastaviti svoj obrazovni put i u njoj će biti smještene audio i pisani dokumenti u vezi sa stradanjem u Jasenovc i to će biti mjesto gdje će se okupljati svi koji budu izučavali strahotu samog Jasenovca", rekao je Dodik.

"Neka Bog da, da molitvama Svetih Novomučenika Jasenovačkih mir božji, ljubav i radost dođu među sve nas ovdje i sve druge ljude", rekao je Porfirije.

"Neka mir bude sa svim ljudima dobre volje, a onima koji nisu dobre volje, da molitvama Svetih Novomučenika Jasenovačkih postanu ljudi dobre volje", kazao je on.

Sistem koncentracionih logora Jasenovac predstavlja jedno od najvećih stratišta u Drugom svjetskom ratu, a od 1941. do 1945. godine tu je ubijeno stotine hiljada civila, najviše Srba, Jevreja i Roma, uključujući i desetine hiljada djece u logoru Jastrebarsko.

Međunarodna komisija za istinu o jasenovačkom sistemu hrvatskih koncentracionih logora zaključila je da su Hrvati u Jasenovcu i Donjoj Gradini ubili više od 700.000 Srba, 80.000 Roma i 23.000 Jevreja.

Sveti arhijerejski Sabor SPC odredio je 13. septembar kao fiksni datum proslave Novomučenika jasenovačkih.