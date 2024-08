Strahinja Bašević će provesti izbornu kampanju iza rešetaka

ISTOČNO SARAJEVO - Okružni sud u Istočnom Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Slavenu Gojkoviću, bivšem vršiocu dužnosti direktora JP "Šume Republike Srpske", Strahinji Baševiću, v.d. direktora Šumskog gazdinstva "Romanija" Sokolac, i Janku Golijaninu, bivšem v.d. direktora ŠG "Visočnik" Han Pijesak.

Oni su, podsjetimo, osumnjičeni za zloupotrebu službenog položaja i ovlašćenja u Javnom preduzeću "Šume Srpske" i više šumskih gazdinstava u periodu februar - april 2020. godine, a pored njih u ovom slučaju uhapšeni su i ispitani Mladen Lakić, v.d. direktora ŠG "Sjemič" Rogatica, i Lazo Čarkić, bivši v.d. direktora ŠG "Panos" Višegrad, ali su oni nakon kriminalističke obrade pušteni da se brane sa slobode.

Ali, ono što ovoj priči daje dozu zanimljivog jeste Strahinja Bašević.

Osim što ima direktorsku funkciju, on je inače i poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ali, takođe, on je i kandidat SNSD-a za načelnika opštine Sokolac.

Zbog te činjenice Bašević je 6. septembra trebalo da krene u izbornu kampanju za načelnički mandat, ali hapšenje i ostanak u pritvoru znače da će on gotovo kompletnu izbornu kampanju provesti u zatvoru.

Dakle, za neupućene: bez obzira na to što je Bašević uhapšen i što mu je sudija Okružnog suda odredio pritvor od 30 dana, on je ostao kandidat za načelnika Sokoca jer u ovom trenutku ne postoji presuda za neko krivično djelo koje je on učinio. To kaže Izborni zakon BiH, poručuju iz Centralne izborne komisije BiH.

"U slučaju da osoba na izborima bude izabrana na neku funkciju, a nakon toga se desi pravosnažna presuda toj osobi sa kaznom zatvora od trajanju od šest mjeseci ili duže, tada CIK BiH utvrđuje prestanak mandata. Nijedno hapšenje nije relevantno za kandidature, jedino pravosnažne i sudske presude", pojašnjava za "Nezavisne novine" Maksida Pirić, portparol CIK-a BiH.

Na pitanje da li je i ranije bilo slučajeva poput Baševićevog, Pirićeva navodi da CIK ne vodi takve evidencije.

Ali, gotovo identičan slučaj ovome o kojem pišemo dogodio se početkom avgusta ove godine. Tada je uhapšen Ibro Berilo, aktuelni načelnik sarajevske opštine Trnovo. I njemu je nakon hapšenja određen jednomjesečni pritvor.

Razlog zbog kojeg smo kazali da je Berilov slučaj poput Baševićevog jeste to što se Berilo ponovo kandidovao za načelnika Trnova, pa su sve prilike da će i on bar početak izborne kampanje dočekati iza brave (pritvor mu određen 7. ili 8. avgusta, a kampanja počinje 6. septembra).

Sada ćemo se opet vratiti na slučaj "Bašević"...

Ono što treba naglasiti jeste da njega u ovom slučaju nije zaštitio ni imunitet koji ima kao poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Naime, prema Zakonu o imunitetu Republike Srpske, koji je usvojen ove godine, poslanici u Narodnoj skupštini RS neće biti krivično ili građanski odgovorni za izraženo mišljenje, davanje glasa ili bilo koji postupak izvršen u okviru njihovih dužnosti u Narodnoj skupštini za vrijeme trajanja i nakon prestanka mandata, te se na tom fonu uvijek mogu pozvati na imunitet.

Međutim, u slučaju "Šume" poslanički imunitet Baševiću ne znači ništa jer je on osumnjičen kao direktor jednog javnog preduzeća, što nije u okviru njegovih aktivnosti u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Slučajevi "Berilo" i "Bašević" otvaraju novo pitanje - da li bi se možda u Izborni zakon BiH mogao uvesti član koji uređuje da se osobama koje budu uhapšene i zadržane u pritvoru tokom izborne kampanje i slično oduzmu kandidature.

"To je jako teško", odgovara Vehid Šehić, bivši predsjednik CIK-a BiH.

Za njega je ipak mnogo realnija druga ideja…

"U statutima političkih stranaka trebalo bi definisati odredbu koja bi kazala da - ukoliko je izabrani zvaničnik u pritvoru ili ako mu je potvrđena optužnica - on tog trenutka mora podnijeti ostavku na funkciju na koju je izabran ili odustati automatski od kandidature. Ovo za kandidature je jako teško jer nedavno smo imali slučaj političara iz Grčke koji je dobio mandat za Evropski parlament, a tokom kampanje i izbora je bio u zatvoru u Albaniji", navodi Šehić za "Nezavisne novine".

On takođe smatra da u BiH treba da se, pored krivične, uvede i politička odgovornost.

"Ovdje je problem stranaka. Mislim da je samo jedna stranka dosad statutom bila uvela da izabrani zvaničnik, ukoliko je potvrđena optužnica protiv njega od strane suda, mora podnijeti ostavku na funkciju. To je uspio Sulejman Tihić u SDA. Međutim, čim je on umro to su oni koji su ga naslijedili poništili i zato je Fadil Novalić ostao premijer iako je uhapšen pa osuđen. To je očit primjer nedostatka političke odgovornosti pojedinca. Ovo bi se moglo sprovesti kod imenovanih zvaničnika jer bi podnijeli ostavku i gotovo, a kod poslanika teško, jer njima pripada mandat, a ne stranci", kazao je Šehić.

Skup podrške u Sokocu

Radnici ŠG "Romanija", kao i odbornici skupštinske većine i prijatelji uhapšenog Strahinje Baševića okupili su se juče u Sokocu kako bi mu pružili podršku te pozvali tužilaštvo da nepristrasno radi svoj posao.

Sa skupa je poručeno da hapšenje predstavlja politički progon s obzirom na to da je najavljeno na društvenim mrežama, i to sa preciznim datumom privođenja.

