Stranci moraju ići iz Ustavnog suda BiH

BANJALUKA, SARAJEVO - Strane sudije moraju ići iz Ustavnog suda BiH.

Jednoglasna je to poruka pravnih stručnjaka, koji su govorili za "Nezavisne novine" o aktuelnom stanju po pitanju rada Ustavnog suda BiH, uloge Republike Srpske na tom planu, ali i o tome da li će hrvatska i bošnjačka strana biti spremne na zajedničko zakonsko rješenje po spornom pitanju.

Pomenuto rješenje treba da predstavi radna grupa koja će raditi na više zakona iz oblasti pravosuđa, a rok u kojem moraju izaći sa prijedlogom je kraj avgusta ili najkasnije septembar ove godine.

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a, ponovio je da uz set evropskih zakona koji će biti na sjednici parlamenta BiH krajem avgusta (a koje su 24. jula dogovorile stranke vlasti na sastanku u Sarajevu) treba da bude pripremljen zakon kojim će biti riješeno pitanje stranih sudija u Ustavnom sudu BiH.

Isto tako poručio je da će sudije u Ustavni sud iz Srpske biti imenovane tek kada se donese zakon o tom sudu, dodajući da opozicija ne razumije taktiku i strategiju, a da njihove tvrdnje kako je on pristao na imenovanje sudija iz Srpske uprkos odlukama Narodne skupštine RS nisu tačne.

Dodik je podsjetio da je BiH bila u obavezi da pet godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma imenuje domaće sudije u Ustavni sud BiH, te da se ovo pitanje nalazi i na spisku 14 prioriteta Evropske unije.

Milan Petković, advokat i potpredsjednik Ujedinjene Srpske, smatra da je u ovoj situaciji neophodno da se reguliše potpuni prestanak mandata stranim sudijama u Ustavnom sudu BiH, a ne samo da se oni zamijene novim sudijama.

"Možda bi to najbolje bilo regulisati novim zakonom o Ustavnom sudu BiH ili da to budu dva zakona, posebni o Ustavnom sudu, a drugi zakon o izboru i prestanku mandata stranim sudijama. Ali nije ni bitno da li će to biti zajedno ili odvojeno, to je tehničko pitanje, ovdje je ključ da oni odu", kaže Petković.

Prema njegovim riječima, u BiH je pored navedenog jako bitno riješiti i pitanje nadležnosti, odnosno kvoruma i načina odlučivanja u Ustavnom sudu BiH...

"Da se ne bi dešavala preglasavanja, nego da bi se mogla štititi konstitutivnost naroda i ravnopravnost entiteta. Najidealnija opcija bila bi po tri sudije iz sva tri naroda, ali da se utvrdi način odlučivanja i donošenja odluka, to jest da li u većini mora obavezno biti predstavnik jednog naroda ili entiteta", naglasio je Petković.

Bivši sudija Ustavnog suda BiH Vitomir Popović podsjeća da su strane sudije trebale da odu iz te pravosudne institucije već nakon isteka prvog mandata od četiri godine.

"Mandat stranim, ali i domaćim sudijama trebalo je da prestane odmah nakon isteka tog prvog mandata. Domaće sudije, među kojima sam bio i ja, su prestale sa mandatom, a oni su nastavili. To je čista politizacija i oni moraju da idu. Ako ne idu, Ustavni sud ne treba da radi. Republika Srpska je donijela Zakon o neizvršenju odluka Ustavnog suda BiH, i traži da se donese novi zakon o toj pravosudnoj instituciji. Ako se on ne donese, odluka NS RS mora da se poštuje", ističe Popović i na navedeno dodaje da BiH nije potreban nikakav zakon o prestanku mandata stranih sudija jer su "oni već odavno trebali da završe svoj posao ovdje".

"Tu je najveći problem što su to sudije iz SDA i HDZ-a, a ovi stranci su manje poznati pravnici. Niko od njih ne zaslužuje da bude sudija Ustavnog suda BiH jer su tu da rade šta im kaže visoki predstavnik ili strane ambasade", poručuje Popović.

On smatra i da Hrvati i Bošnjaci neće biti spremni na dogovor koji će strane sudije "izbaciti" iz bh. pravosuđa.

"Neće biti saglasnosti ni od jednih ni od drugih. Oni insistiraju da im stranci rješavaju čitav niz njihovih problema, tako da ne očekujem ništa. Oni su sada novim pravilima donijeli još grđa pravila od onih što su bila i time praktično doveli Republiku Srpsku do toga da gubi princip ravnopravnosti sa FBiH, jer praktično sad imate dva ustavna suda FBiH, a nijedan BiH", naglašava Popović.

Predsjedavajući Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Albin Muslić kaže za "Nezavisne novine" da ne može prejudicirati nikakvu proceduru po ovom pitanju dok ne vidi prijedloge zakonskih propisa i rješenje.

"Preduslovi za biranje sudija i struktura Ustavnog suda BiH regulirani su članom VI Ustava Bosne i Hercegovine, gdje je precizno definirano da se za sudije biraju istaknuti pravnici visokog moralnog ugleda, uz napomenu da strane suce bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava nakon konsultacija sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Dakle, predmetno pitanje ima i ustavno-pravni karakter i treba ga svakako uvažiti. Iz navedenog proizlazi zaključak da svaka izmjena strukture Ustavnog suda BiH mora podrazumijevati i adekvatnu izmjenu Ustava Bosne i Hercegovine", kazao je Muslić, koji je takođe među onima koji smatraju da treba raditi na tome da strane sudije odu iz BiH.

"Svakako, ali uz uvažavanje svih pravnih pretpostavki koje su vezane za navedeno, te uz postizanje dogovora u BiH o ovom značajnom pravnom pitanju", rekao je on.