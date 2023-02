Stranke iz Srpske čvrsto uz Beograd po pitanju Kosova

BEOGRAD, BANJALUKA - Stranke iz Republike Srpske pružaju podršku rukovodstvu Srbije u iznalaženju rješenja za Kosovo i Metohiju, s tim da dio stranaka iz RS smatra da bi u to pitanje trebalo da budu uključeni svi srpski faktori, kako bi, kako smatraju, bilo očuvano srpsko jedinstvo.

Podsjećanja radi, u srijedu je u Skupštini Srbije počela rasprava o strategiji koju bi Srbija trebalo da zauzme u predstojećim pregovorima na osnovu francuskonjemačkog plana, koji je predložen uz podršku EU i SAD. Prema onom što je do sada rečeno u javnosti, od Srbije ne bi bilo traženo da prizna nezavisnost KiM, niti da glasa za njegov prijem u Ujedinjene nacije, ali da se tome ne protivi.

Milorad Dodik, predsjednik Srpske, kazao je u petak da je bitno da Srbija zadrži svoju snagu i ostane najmoćnija i najvažnija zemlja na Balkanu.

On smatra da je veoma važno što je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, bez ikakvog oklijevanja rekao da nema priznanja Kosova i da nema dozvole da Srbija prihvati da Kosovo bude član UN.

"To je nešto što je i za nas važno, jer ovdje većina ljudi na taj način posmatra odgovornu nacionalnu politiku", istakao je Dodik.

Dodik je naveo da je Srbija, i pored nemilih scena u parlamentu, pokazala demokratsko lice u kome je Vučić javnosti i Skupštini stavio na raspolaganje svoju politiku i mogućnost da se o njoj razgovara.

Radovan Kovačević, portparol SNSDa i blizak saradnik Milorada Dodika, kaže za "Nezavisne" da SNSD smatra da je Vučić, najzaslužniji što je ova tema vraćena na dnevni red. Za SNSD je, kako je istakao, KiM sastavni dio Srbije, što je ta stranka, kako je naglasio, pokazala nedozvoljavanjem da ga BiH prizna kao nezavisnu državu.

"Pozdravljamo inicijativu predsjednika Vučića da je potrebno otvoriti jedan širok dijalog svih srpskih faktora i aktera, jer će za Srbiju biti mnogo lakše ako rješenje bude prihvaćeno od strane svih. Kao što je predsjednik Dodik rekao, ako nešto prihvatamo, da prihvatimo svi, a ako odbijemo, da odbijemo svi zajedno", rekao je on.

Milan Miličević, v.d. predsjednika SDSa, za "Nezavisne" je rekao da je, kao neko ko je bio na KiM i vidio kroz šta prolazi srpski narod na toj teritoriji, svjestan izazova s kojim se ti ljudi suočavaju. Ističe da vlasti Srbije imaju zadatak da to pitanje riješi.

"Mi svi drugi možemo o tome da pričamo ili gradimo neku svoju političku priču, a ja kao čovjek i v.d. predsjednika SDSa, imam potpuno povjerenje u sve ono što vlasti Srbije sa gospodinom Vučićem na čelu čine da se riješi to pitanje", rekao je on.

Nenad Stevandić, predsjednik US, smatra da je najveća odgovornost na predsjedniku Srbije, predsjedniku Vlade i Skupštine Srbije da to pitanje riješe, ali da oni sami procijene da li im treba konsenzus za tu vrstu odlučivanja.

"Mi iz Republike Srpske smo, naravno, zainteresovani da KiM ostane naše, ali naša prevashodna zadaća je da sačuvamo Republiku Srpsku, njen narod, mir i teritoriju, a Srbija je najveća garancija i najveća pomoć koja postoji u toj borbi i zato moramo da vodimo vrlo izbalansiranu politiku da ono što mi kažemo ili sugerišemo ne remeti snagu Srbije da odbrani i KiM i RS. Mi ćemo se uvijek odazvati kad nas pozovu, ali nećemo se naturati", rekao je on.

Nedeljko Čubrilović, predsjednik Demosa, mišljenja je da se podrška iz RS ne treba svoditi na podršku bilo kom pojedincu, već državi Srbiji.

"Mora da se poštuje zvaničan stav države Srbije, to je jedina suverena zemlja na tom prostoru, o kojem neki žele da raspravljaju kao o dvije države. Srbija ima svoj Ustav, Srbija je kao osnivač UN priznata u svim međunarodnim strukturama i nema razloga da u ovoj fazi ne dobije punu podršku srpskog naroda", rekao je on za "Nezavisne".

Branislav Borenović, predsjednik PDPa, za "Nezavisne" ističe da je to pitanje bolno za sve Srbe, ali da niko ne može imati bolji uvid u trenutnu situaciju od rukovodstva Srbije.

"Predsjednik Vučić vodi staloženu, mudru i odgovornu politiku, a on najbolje zna koliko je teško odolijevati svim pritiscima i preprekama na koje nailazi. Bitno je da svi srpski politički faktori sačuvaju razboritost i trezvenost te da se pitanje KiM posmatra kao natpolitičko, vrhunsko nacionalno pitanje. Mi imamo dobru vjeru da će rukovodstvo Srbije donositi najbolje moguće odluke i naše je da uvijek stojimo uz našu maticu, posebno našu braću na KiM", rekao je on.

Nenad Nešić, predsjednik DNSa, ističe da je to prvenstveno pitanje Republike Srbije, jer je, kako kaže KiM njen sastavni dio.

"Normalno, moramo uvažiti realnosti koje trenutno postoje na KiM da Srbija nema svoje strukture vlasti. Treba da vidimo šta je prioritet srpskom narodu, u današnjem vremenu, a ja smatram da je to mir i stabilnost. DNS smatra da treba da pomognemo rukovodstvu Srbije ukoliko je to u našoj moći, da nađe najbolje moguće rješenje za Srbiju i srpski narod. Bilo bi dobro da se postigne jedan opšti konsenzus o tome i da svi stanemo iza toga. Jedinstvo je u ovom trenutku to najpotrebnije", kaže on.

Petar Đokić, predsjednik SP kaže za Nezavisne da je potpuno opravdano da se nastavi dijalog koji predvodi predsjednik Vučić u borbi za zaštitu interesa i prava Srba na KiM.

"Srbija ima mnogo argumenata u borbi za svoja prava i treba ostati dosljedna u toj borbi a njoj će Republika Srpska uvijek biti podrška", rekao je on.

Goran Selak, predsjednik SPS, kaže da ta stranka podržava napore zvaničnog Beograda u borbi za KiM.

"KiM je sudbinska srpska zemlja, razlog zbog kojeg smo veliki istorijski narod, i naš osnov za budućnost. Bez KiM nemamo ništa, a sa KiM ništa nam drugo i ne treba. Nadamo se da će i međunarodna zajednica uvažiti zahtjeve i stavove Srbije, jer Srbija ne traži ništa što nije njeno, već se bori za cjelovitost sopstvene teritorije i očuvanje našeg naroda", smatra on.