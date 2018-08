Stranke love glasove po inostranstvu

DOBOJ - Umjesto u Doboju, Tesliću, Petrovu ili Stanarima, mnogi ovdašnji kandidati na oktobarskim izborima u potragu za glasovima su odavno krenuli iz Njemačke, Austrije, Švedske i Norveške, kako bi među bh. dijasporom našli dovoljno glasačkih listića za prolazak u poslaničke klupe.

Ovog oktobra rekordan broj političkih subjekta će u Doboju učestvovati na izborima - 34 stranke, 23 nezavisna kandidata i šest koalicija, što je mnoge natjeralo da u zemljama Evropske unije tragaju za glasovima.

Mihnet Okić, predsjednik dobojskog odbora SDA i kandidat za poslanika u bh. Parlamentu, kaže da je ta stranka dosta radila na registraciji birača u inostranstvu te očekuju značajnu podršku dijaspore.

"Mnogo je Dobojlija u inostranstvu, ali veliki broj njih nije aktivan i mi sve činimo da to popravimo. Veću zastupljenost svakako daju druge regije u dijaspori, ali mi smo napravili iskorak i računamo na značajnu podršku ovog puta, najveću dosad iz dijaspore što se tiče Dobojlija", navodi Okić.

On dodaje da su, osim stranke, na mobilizaciji potencijalnih glasača u dijaspori radile i nevladine organizacije, odnosno fondacije, a najveću ulogu u tom poslu je odigrala "Mreža Bošnjaka".

Svaki glas je važan i nije bitno da li je iz inostranstva ili iz BiH, smatra Simuna Žakula, nosilac liste koalicije Napredna Srpska - NDP u Izbornoj jedinici 5 za Narodnu skupštinu RS, ali sumnja u motivisanost ljudi.

"Stičem utisak da one koji su odavde otišli iz nezadovoljstva, zbog loših prilika života, zbog lošeg standarda, nezaposlenosti prvenstveno, čitajući komentare na društvenim mrežama, to apsolutno više i ne zanima jer da su htjeli da se za nešto bore i da ostanu ovdje - oni bi to učinili, bili bi tu, izašli bi ovdje na izbore", izjavila je Žakula te dodala da mlade pogotovo ne zanima ko će biti predsjednik, potpredsjednik, poslanik.

Dok u Naprednoj Srpskoj ne očekuju previše od bh. Dijaspore, u koaliciji sedam partija Proevropski blok, koju predvodi SDP BiH, već su napravili kalkulaciju i barataju brojem sigurnih glasova "gastarbajtera".

"Mi smo dosta radili na preregistraciji birača i radimo to svake godine, tako da očekujemo zaista iz dijaspore jedan dobar 'špric'. Možda 10 do 20 posto od ukupnog broja glasova ćemo dobiti iz dijaspore. Hrvatska stranka je zaista odradila dosta posla na preregistraciji birača", kazao je Enes Suljkanović, nosilac liste Proevropskog bloka za Narodnu skupštinu RS iz Izborne jedinice 5.

U Gradskoj izbornoj komisiji Doboj bilježe rast broja birača za oktobarske izbore, ali napominju da aktivan način njihove registracije ne garantuje strankama sigurne glasače i sigurne glasove.

"Svi oni koji izvade ličnu kartu automatski se upisuju u centralni birački spisak. Međutim, to ne znači da će ta lica biti sutra i glasači... I isto tako, ne znači da su ta lica upisana kao stanovnici BiH", naveo je Nenad Paleksić, predsjednik dobojske GIK.