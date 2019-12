"Strateški interes Zagreba - evropski put BiH"

​MOSTAR - Hrvatski ministar spoljnih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je danas da je Hrvatska aktivni zagovarač evroatlantskog puta BiH i da će tokom predsjedavanja Savjetom EU nastojati da otvori perspektivu pridruživanja zemljama zapadnog Balkana.

Radman, koji je i predsjednik Odbora za spoljne i evropske poslove HDZ-a Hrvatske, rekao je novinarima u Mostaru nakon sastanka sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem, da njegova zemlja želi vidjeti napredak BiH na evropskom putu.

"To je naš strateški interes, jer dijelimo najveću granicu. Bilo nam je važno otvoriti pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, međutim neke zemlje članice nisu bile za to. Hrvatska će se jako puno potruditi, kako bi već negdje do marta, a najkasnije do maja poslala jasnu poruku svim zemljama zapadnog Balkana", rekao je Radman.

"Nama je u interesu to zbog hrvatskog naroda u BiH, a Hrvatska je i potpisnik Dejtonskog sporazuma. Mi podržavamo stabilnu BiH s funkcionalnom vlašću i na tome sam čestitao i novom ministru inostranih poslova /u Savjetu ministara/. Nama je drago da sada imamo sagovornike i Hrvatska će tu biti aktivan zagovornik evropskog puta BiH", poručio je Radman.

On je čestitao na uspostavljanju Savjeta ministara, te dodao da mu je drago da će u tom pogledu sada imati i sagovornike, prenose federalni mediji.

Radman je istakao da je Hrvatskoj, kao supotpisnici Dejtonskog mirovnog sporazuma, u interesu i položaj i zaštita hrvatskog naroda u BiH.

"U interesu nam je i stabilnost BiH koja jedino zavisi od stabilnosti, ravnopravnosti i konstitutivnosti tri konstitutivnih naroda. Prema tome, mi podržavamo stabilnu BiH sa funkcionalnom vlašću", rekao je Radman.

On je naveo da Hrvatska podržava sve vitalne interese hrvatskog naroda u BiH - od promjene Izbornog zakona, koji bi trebalo da obezbijedi pravo na izbor predstavnika na svim nivoima vlasti, što je zaštitni mehanizam i osnova Dejtonskog sporazuma.

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da je tokom ranijeg sastanka sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem govorio da će, ukoliko bude uspostavljena vlast na nivou BiH, pokušati da nadoknade izgubljeno vrijeme, kako bi BiH otvorila svoj pregovarački proces i, ako je moguće, sustigla Sjevernu Makedoniju i Albaniju.