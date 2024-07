Stručno osoblje dobija naknade, hoće li i službenici istim putem?

SARAJEVO, BANJALUKA - Nakon što su sudije i tužioci na nivou BiH dobili naknade za topli obrok, prevoz, odvojen život i smještaj, predložene su nove izmjene Zakona o platama i naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH kojima se i stručnom osoblju uvode naknade za smještaj i odvojen život, i pitanje je da li će se na tome stati, odnosno hoće li i ostali zaposleni u ovim pravosudnim institucijama tražiti ista prava.

Ukoliko prođu izmjene Zakona o platama i naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama BiH, o kojem će se raspravljati na predstojećoj sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH, za finansiranje naknada stručnom osoblju biće potrebno 161.796 KM. Pravo na naknadu za odvojen život i smještaj imaće oni koji rade u pravosudnim institucijama, a mjesto prebivališta im je udaljeno više od 80 kilometara. Naknada za odvojen život iznosiće 300 KM i isplaćivaće se 11 mjeseci, dok će naknada za smještaj biti 480 KM.

Istim izmjenama i dopunama zakona predlaže se i uvođenje naknada sudijama i tužiocima na osnovu vremena provedenog u obaveznom dežurstvu ili pripravnosti, a visinu ove naknade trebalo bi da odredi Savjet ministara BiH.

Inače, uvođenje ovih naknada obaveza je proistekla iz odluka Ustavnog suda BiH.

"Cilj je da se položaj stručnog osoblja izjednači sa položajem državnih službenika i da naknade koje imaju državni službenici budu omogućene i stručnom osoblju. Da li će to proći - vidjećemo. Suštinski problem u radu pravosuđa nisu naknade, već to što pravosudni sistem ima druge probleme. Naknade neće riješiti nijedan problem. Izmjenama zakona samo će se izbjeći da se stručno osoblje obraća sudu i naplaćuje te naknade", rekla je za "Nezavisne novine" Mira Pekić, poslanica PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i član Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma.

Ona kaže da se sada postavlja pitanje da li će nakon što su sudije i tužioci, a nakon toga i stručno osoblje dobili naknade, i ostali zaposleni to tražiti, istovremeno dodajući da je to "mač sa dvije oštrice" i za same sudije i tužioce kojima su plate uređene posebnim zakonom, a sada se izjednačavaju sa zakonima kojima su definisane plate službenika u institucijama BiH.

Inače, plate sudija i tužilaca definisane su posebnim zakonom. Tim zakonom nisu predviđene bilo kakve naknade, i još 2013. godine sudije i tužioci pred Ustavnim sudom BiH pokrenuli su spor i Ustavni sud BiH utvrdio je da se radi o diskriminaciji, te da sudije i tužioci treba da imaju naknade, kao i ostali zaposleni u institucijama BiH. Tada je Ustavni sud BiH dao rok od šest mjeseci da se to ispravi, međutim to je urađeno tek 2020. godine. U međuvremenu, za tih sedam godina sudije i tužioci naplatili su iz budžeta BiH milione KM, i to sve na osnovu sudskih presuda Suda BiH, tužeći državu BiH.

Poslije toga, tačnije u martu 2023. godine, Ustavni sud BiH odlučio je da sve te naknade koje imaju sudije i tužioci pripadaju i stručnom osoblju, što je takođe bio povod za tužbe protiv BiH. Ustavni sud BiH tada je dao rok institucijama BiH da Zakon o platama i naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama uskladi sa Ustavom BiH, odnosno omogući isplatu naknada za odvojen život i smještaj, isto kao i sudijama. U suštini, stručno osoblje, njih 11, koje prima platu po osnovu Zakona o platama i naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH po odluci Ustavnog suda BiH ima pravo na troškove smještaja i odvojenog života ukoliko mu je mjesto rada udaljeno više od 80 kilometara od mjesta prebivališta.

Izmjene i dopune Zakona o platama i naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama BiH predložene su bile i u aprilu, međutim tada je odbijen hitni postupak, i pred poslanicima Predstavničkog doma sljedeće sedmice naći će se po "skraćenom postupku".

