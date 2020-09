Sud BiH: Debevec djeluje u okviru zakona

SARAJEVO - Sud Bosne i hercegovine reagovao je na izjavu srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika koji je rekao da predsjednik ovog Suda Ranko Debvec "sebi pribavio pravo da daje saglasnost obavještajnoj službi koga da prati i prisluškuje".

Iz Suda BiH su saopštili da Debevec u okviru zakonskih ovlaštenja.

Saopštenje Suda BiH prenosimo u cjelosti i bez izmjena:

"Nalozi predsjednika Suda Bosne i Hercegovine, koji se izdaju po prijedlogu direktora Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, za određivanje mjera tajnog praćenja telekomunikacija, izdaju se u skladu sa Zakonom o OSA BiH.

Zakon o obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine propisuje proceduru predlaganja, određivanja, provođenja i obustavljanja mjera tajnog praćenja. Predsjednik Suda Bosne i Hercegovine prema tome nema neograničenu moć za davanje saglasnosti za prisluškivanje. Podsjećanja radi, više godina nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine oglasio određene odredbe Zakona o OSA BiH neustavnim, izvršna i zakonodavna vlast nisu izvršile odluku najvišeg suda u državi i usvojile relevantne izmjene i dopune tog zakona. I bez toga, predsjednik Suda se pri izdavanju naloga pridržava standarda iz predmetne odluke Ustavnog suda. Za razliku od većine drugih institucija, Sud Bosne i Hercegovine posjeduje certifikat Državnog sigurnosnog organa o Sigurnosnom području II stepena za čuvanje, obradu i pohranu tajnih podataka, što svjedoči o dokazivosti zakonitosti svakog izdatog naloga, pred nadležnim institucijama.

U prilog gore navedenom, statistički podatak o izdatim nalozima sadrži i naloge koje je predsjednik Suda Bosne i Hercegovine obustavio uz obrazloženo rješenje. To svakako dopunjuje demanti da predsjednik Suda ima neograničenu moć da daje saglasnost za prisluškivanje.

Valjda je iz istupa gospodina Dodika, u medijima i u NSRS, jasno da upravo on izdaje naloge za nezakonito prisluškivanje opozicije i građana u RS, a ne predsjednik Suda BiH, kako je gosp. Dodik priznao u više svojih javnih istupa, pa čak i za skupštinskom govornicom.

Gospodin Ranko Debevec, predsjednik Suda Bosne i Hercegovine, poziva gospodina Milorada Dodika, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, da javnosti prezentuje koje je to 'špansko ime' Ranka Debeveca, jer bi ga jako radovalo da ga i sam sazna.

Naime, sama izjava gospodina Dodika u kojoj kaže 'Mi smo to provjerili kod španskih vlasti', jasno govori da gospodin Dodik ima političku kontrolu nad određenim institucijama iz pravosudnog sistema i da to nije Sud Bosne i Hercegovine. Ta činjenica posebno raduje, jer Sud Bosne i Hercegovine nije pod političkom kontrolom gospodina Dodika, niti bilo koje druge političke opcije. Nadalje, za gospodina Dodika očito nije problem što on ima srbijansko državljanstvo i po informacijama koje posjedujemo više nekretnina u Srbiji i Rusiji, i kao takav je član predsjedništva države Bosne i Hercegovine, već je problem da li predsjednik Suda, koji se rodio i veliki dio života proveo u Sarajevu u Bosni i Hercegovini, kao pripadnik Jevrejsko-sefardske zajednice porijeklom iz Španije, ima eventualno špansko državljanstvo.

Posebno je pitanje o navodnim krivičnim djelima korupcije, koje gospodin Dodik pominje, te ga pozivamo da o istom objavi dokaze, jer u protivnom će protiv istoga biti podnesena tužba po Zakonu o zaštiti od klevete", naveli su iz Suda BiH.

Podsjećamo, Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da je Debevec "u sumnjivim aranžmanima sa ranije osuđivanim licima iz FBiH, ističući da je prvi čovjek pravosuđa sebi pribavio pravo da daje saglasnost obavještajnoj službi koga da prati i prisluškuje.

"Demokratska kontrola procesa prisluškivanja putem parlamenta tema je koju su demokratske zemlje završile. Ovdje u BiH ništa se ne zna i predsjednik Suda BiH je u veoma sumnjivim aranžmanima sa ranije osuđivanim licima u FBiH i primao je neke predmete kao vid mita i korupcije u vezi sa sudskim presudama", rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu.

On je pozvao novinare da provjere informaciju da je predsjednik Suda državljanin Španije, te da tu činjenicu nije prijavio kada se zapošljavao u ovoj pravosudnoj instituciji. Opširnije o tome na OVOM LINKU.