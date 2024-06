Sud BiH odlučuje kome pripada mjesto srpskog delegata u Domu naroda, SNSD-u ili PDP-u

SARAJEVO - Apelaciono odjeljenje Suda BiH ove sedmice treba da se izjasni da li je glasački listić PDP-a za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH važeći, kao što je rekla Centralna izborna komisija (CIK) BiH, ili će on ostati u rukama SNSD-a, koji sada ima četiri delegata.

Od ove odluke zavisi dosta toga na političkoj sceni u BiH, budući da pojedini smatraju da bi, ukoliko PDP dobije mjesto petog delegata u Domu naroda umjesto SNSD-a, moglo da dođe do prekomponovanja kada je u pitanju vlast na nivou BiH.

Ali, da bismo uopšte pričali o novom poretku, prvo ćemo kratko pojasniti kako uopšte može doći do tog scenarija.

Sve je počelo nedavnom odlukom Centralne izborne komisije BiH da ponovo prizna "sporni listić" liste PDP-a za Dom naroda PS BiH, koji je proglašen nevažećim od strane Komisije za izbor i imenovanje Narodne skupštine RS, kada su delegati prvobitno birani. Ova odluka CIK-a ponovo je dovela do toga da liste PDP-a i SNSD-a imaju po 12 glasova u borbi za petog delegata u Domu naroda PS BiH te da bi odluka o delegatu sada trebalo da bude donesena žrijebom.

Međutim, na odluku CIK-a, SNSD je nedavno, treći put, podnio apelaciju Sudu BiH, smatrajući da je ona neosnovana i da treba da bude poništena (u prethodna dva slučaja žalbe su prihvaćene i SNSD je ostao delegat).

U aktuelnom slijedu događaja moguća su dva scenarija.

Prvi je da Apelaciono odjeljenje Suda BiH odbije žalbu SNSD-a i da potvrdi odluku CIK BiH. U tom slučaju išlo bi se na žrijeba između liste SNSD-a i PDP-a kako bi se popunio Dom naroda BiH. Druga opcija je da Sud BiH poništi odluku CIK-a i da im pošalje preporuku o tome šta treba da rade, a tu se uključuje mogućnost da im bude rečeno kako sporni listić ipak nije važeći te da delegat ostaje SNSD-u, ili čak da im preporuče da se ide na žrijeb.

"Kakvu god odluku da donese Sud BiH, neka od strana može podnijeti apelaciju, a vidjeli smo da se u priču uključivao i Ustavni sud BiH, tako da sve opet može ići ukrug i unedogled", pojašnjava za "Nezavisne novine" izvor iz CIK BiH.

Nedogled nije nešto za šta je zainteresovan PDP.

"Bilo bi besmisleno ponovo podnositi apelaciju Ustavnom sudu BiH. Ovo je već druga godina mandata, to bi se oteglo", rekao je za "Nezavisne novine" Nenad Vuković, generalni sekretar PDP-a.

Međutim, ako priča ipak dobije epilog da žalba SNSD-a bude odbijena i da se ide na žrijeb za delegata, pa da potom PDP dobije to mjesto, ova stranka bi, poručuje Vuković, pokrenula proces razrješenja Savjeta ministara BiH.

"To je dobra opcija u svakom mogućem smislu, jer su to ljudi koji nisu ništa uradili za Republiku Srpsku i BiH. Naravno da bismo to pokrenuli", rekao je Vuković.

Sa druge strane, iz vladajućeg SNSD-a poručuju da do svega ovoga ne bi ni došlo da je CIK BiH samo konstatovao ono što je utvrdila Narodna skupština RS.

"Jedino pravo koje je imalo CIK, kao neko ko samo raspisuje izbore za delegate u Domu naroda, a ne sprovodi ih, jeste eventualno bilo da traži da se izborni proces u Narodnoj skupštini Republike Srpske ponovi, a nikako da oni donose odluku da li je listić ispravan ili ne", rekao je za BHT1 Radovan Kovačević, delegat SNSD-a u Domu naroda PS BiH.

Oprezno u ovu priču ušao je Dragan Čović, predsjednik HDZ BiH, rekavši da želi sprovesti dogovor s partnerima, ali je, sa druge strane, kaže, svjestan nefunkcionalnosti vlasti i da već odavno postoji želja da se neki odnosi promijene.

"Što god da se desilo, to neće utjecati na bilo kakve političke odnose, pa čak ni poslovnički formalno neće, jer su takvi odnosi, ali ja osobno znam, i to sam dijelio s vama, već odavno postoji želja da se neki odnosi promijene, jer, evidentno, ovo ne funkcionira", kazao je za medije Dragan Čović, predsjednik HDZ BiH.

"Ukoliko dođe do situacije da PDP-u pripadne sporni listić i oni budu u prilici da odlučuju o Savjetu ministara, možemo očekivati da će se odlučiti da ruše postojeći saziv. U tom slučaju PDP i opozicija iz Srpske ulaze u pregovore sa drugim koalicionim partnerima iz Federacije, odnosno sa predstavnicima hrvatskog i bošnjačkog naroda", poručuje za "Nezavisne novine" Velizar Antić, politički analitičar.

Međutim, smatra da bi to bila izuzetno složena priča.

"Moje mišljenje je da to ne bi bilo pametno rješenje za opoziciju u Republici Srpskoj. Potrošili bi mnogo vremena na konsultacije sa koalicionim partnerima iz Federacije. Veliko je pitanje kako bi se uopšte taj proces završio na kraju. A čak i kada bi uspjeli da sruše postojeći saziv Savjeta ministara, oni bi realno bili vrlo kratko na vlasti na državnom nivou. U tom periodu ne bi stigli ni da postave svoje ljude na mnoga mjesta, a formiranjem novog saziva bi bili optuženi od strane vlasti u Srpskoj da im je dolazak na vlast jedini cilj. Mislim da bi im mnogo pametnije bilo da ostanu opozicija do kraja mandata i da osmisle bolju kampanju za sljedeće opšte izbore", ističe Antić.

Enver Kazaz, analitičar iz Sarajeva, ne vjeruje da može doći do bilo kakve prekompozicije vlasti na nivou BiH, sve i da peti delegat pripadne PDP-u.

"Teško da bi 'trojka' i HDZ BiH, a naročito HDZ izbacili SNSD iz vlasti", uvjeren je Kazaz.

