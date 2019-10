Sud u Briselu odlučuje o prijetnjama Stevandiću

BANJALUKA - Pred belgijskim pravosuđem u toku je postupak protiv Ibrahima Tuhčića iz BiH zbog prijetnji koje je putem društvenih mreža uputio lideru Ujedinjene Srpske Nenadu Stevandiću i članovima njegove porodice.

Stevandić je rekao da je dao saglasnost da se proces protiv Tuhčića vodi u Briselu zato što je postojala realna mogućnost da se on ne pojavi u BiH dok slučaj ne zastari.

On je istakao da za grozomorne prijetnje koje mu je uputio Tuhčić odgovornim smatra ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića kojeg je tužio za klevetu zbog neistina iznesenih na njegov račun.

"Nakon što su politički obračuni prešli svaku mjeru i nakon što je Mektić počeo ljude da naziva pogrdnim imenima, pa čak i ubicama i zločincima, to je dobilo reakcije u javnosti koja smatra da bi ono što govori ministar bezbjednosti trebalo da bude zvanično. On je takvim ponašanjem izazvao to da osobe koje je bez ikakvog dokaza ili osnova nazivao ubicama, zločincima i kriminalcima tako budu doživljene u javnosti i zbog toga počnu da dobijaju prijetnje", rekao je Stevandić za "Glas Srpske".

On je dodao da je lično dobijao prijetnje po bezbjednost, kao i njegova porodica, te da je jedna od njih i Tuhčićeva prijetnja da će ih ubiti, zaklati i slične stvari.

On je dodao da je Tuhčić rodom iz Kalesije i pokazao jednu od poruka i prijetnji koje mu je poslao Tuhčić, a koja glasi: "J... ti cijeli Klinički centar famili, jer ste vi svi ratni zločinci. Nećeš umreti prirodnom smrću, j... ti pravoslavlje. Prijavi me Draganu Lukaču da mu j... sve četvoro genocidne dece".