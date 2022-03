Sudbina nižih cijena goriva i hrane u rukama 15 delegata

BANJALUKA - Predstavnički dom parlamenta BiH usvojio je zakone kojima se predviđa suspendovanje akciza na naftu i naftne derivate te uvođenje diferencirane stope PDV-a, međutim konačnu riječ moraće dati Dom naroda parlamenta BiH, čiji delegati još ne znaju na koji način će glasati i da li će to podržati.

U suštini, poslanici Predstavničkog doma usvojili su Zakon o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini kojima se ukidaju akcize na naftu i naftne derivate, te Zakon o dopunama Zakona o PDV-u kojim se uvode tri stope PDV-a, i to dosadašnja stopa PDV-a od 17 odsto, snižena stopa na lijekove, brašno, ulje, hljeb, mlijeko, itd. od pet odsto te viša stopa od 22 odsto koja se odnosi na luksuznu robu. U slučaju potvrđivanja novog Zakona o akcizama cijene goriva na pumpama trebalo bi da budu niže za 30 do 40 feninga, zavisno od vrste goriva.

"Još je rano govoriti o tome kako ćemo glasati. Kada se zakaže sjednica, imaćemo sjednicu Kluba i tu se odrediti", rekla je Dušanka Majkić, delegat SNSD-a u Domu naroda parlamenta BiH.

I pored brojnih pokušaja, juče nismo uspjeli dobiti stav HDZ-a u vezi s usvojenim zakonima, odnosno kako će se oni odrediti prema njima.

Kada je riječ o samoj sjednici Doma naroda, ona je zakazana za 24. mart, međutim opozicioni poslanici iz Predstavničkog doma, koji su i predložili ukidanje akciza, pokrenuli su prikupljanje potpisa za sazivanje hitne sjednice Doma naroda, uz obrazloženje da nema vremena čekati.

"Informacija koju smo svi danas dobili jeste da je 24. marta zakazana sjednica Doma naroda. To je neprihvatljivo dug period i ne možemo čekati s tim. Kolega Denis Bećirović iz Doma naroda već je pokrenuo proces prikupljanja potpisa za sazivanje hitne sjednice Doma naroda", rekao je Saša Magazinović, poslanik SDP-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH.

Ono što je činjenica jeste da i u slučaju da 24. marta Dom naroda parlamenta BiH potvrdi zakone koji su usvojeni u Predstavničkom domu, gorivo na pumpama neće biti jeftinije otprilike za oko dva mjeseca, dok se uvođenje diferenciranih stopa ne može očekivati za najmanje pola godine.

"Jedan softver prati carinu, tu se oporezuju svi proizvodi koji ulaze u BiH, a drugi sistem PDV-a. Ako se usvoje zakoni potrebno je mijenjati softvere, prilagoditi ih novim okolnostima, testirati, obučiti službenike za primjenu i to je proces koji će trajati. Sve je to pod uslovom da imamo novac za to. Institucije BiH su već treću godinu na privremenom finansiranju, za to nemamo novac i biće nemoguće to uraditi bez novca", rekao je Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za komunikacije Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Podatke o tome bez koliko će novca ostati BiH u slučaju potvrđivanja zakona usvojenih u Predstavničkom domu, a koji se odnose na akcize i PDV, u ovom trenutku nema niko. Po osnovu akciza čije suspendovanje se preporučuje na šest mjeseci, BiH godišnje prikupi oko 530 miliona KM. Ukoliko bi se, recimo, usvojila diferencirana stopa PDV-a i na lijekove plaćala stopa od pet odsto, samo po tom osnovu BiH bi ostala bez 120 miliona KM.

Pored zakona koji se odnose na akcize i PDV, usvojene su i izmjene Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH kojima se predviđa povećanje plata za više od 18.000 zaposlenih. Takođe, usvojeni su i Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTS-u.

Poremećaji u snabdijevanju energenatima i određenim proizvodima će se nastaviti, ali se ne očekuju nestašice ni energenata ni životnih namirnica, rekao je Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH, nakon sastanka s entitetskim premijerima i Stašom Košarcem, ministrom za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose.

"Pokušaćemo djelovati kroz marže i intervencijama iz zaliha koje se nalaze u vlasništvu entiteta, subvencijama određenih proizvoda uključujući i energente za najugroženije porodice", rekao je Tegeltija.

"Elektroprivreda RS" nabavlja naftu

Vlada Republike Srpske danas je na 160. sjednici dala saglasnost preduzeću "Elektroprivreda Republike Srpske" kako bi nabavila određene količine nafte i naftnih derivata, kazala je na konferenciji za novinare Danijela Pejić, savjetnica premijera Srpske.

Ona je istakla da će nafta i naftni derivati biti skladišteni u Rafineriji nafte u Brodu.

"Znamo da su Robne rezerve otišle u stečaj te su terminali za skladištenje privatizovani, pa će zbog toga rezerve naftnih derivata biti skladišteni na ovoj lokaciji", navela je Pejićeva.