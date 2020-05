Sudije i tužioci na korak do debljih novčanika

SARAJEVO - Ustavnopravna komisija Doma naroda BiH nakon iste komisije u Predstavničkom domu, podržala je izmjene Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, tako da je gotovo izvjesno da će sudije i tužioci na nivou BiH nakon nekoliko pokušaja, kao i ostali funkcioneri, imati pravo na topli obrok, prevoz te naknadu za odvojen život.

"Zakon je dobio podršku komisije, a još ranije i komisije Predstavničkog doma. Nikad se ne zna, ali mislim da je vrijeme da taj zakon prođe, jer se njime na kraju krajeva i sprovodi odluka Ustavnog suda BiH", ispričao je jedan od članova Ustavnopravne komisije Doma naroda BiH.

Inače, Ustavni sud BiH još ranije je utvrdio da sudije i tužioci na nivou BiH, kao i ostali funkcioneri u institucijama BiH, imaju pravo na topli obrok, prevoz i smještaj, a odmah nakon toga sudije i tužioci počeli su sa pojedinačnim tužbama protiv BiH. Od tada do danas iz budžeta BiH na ime naknada sudijama i tužiocima isplaćeno je više od tri miliona KM, jer u svim slučajevima sudovi presuđuju u korist sudija i tužilaca, što i ne čudi s obzirom na odluku Ustavnog suda BiH. Na ovaj problem ukazivali su više puta iz Pravobranilaštva BiH, gdje kažu da je tokom 2016. godine usvojeno pet tužbenih zahtjeva, za šta je isplaćeno 191.000 KM dok je 2017. godine usvojeno 29 tužbenih zahtjeva po osnovu čega je plaćeno 1,9 miliona KM, a u 2018. godini usvojeno je čak 50 tužbenih zahtjeva koji su budžet BiH koštali malo više od milion KM.

"Zbog navedenog, pristupilo se izradi zakona o izmjeni i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH", navedeno je u obrazloženju izmjena zakona koji je usvojen na juče održanoj sjednici Ustavnopravne komisije Doma naroda parlamenta BiH, a osim sudija i tužilaca, naknade će dobiti i određene kategorije stručnog osoblja u pravosudnim institucijama.

Prema procjenama Savjeta ministara BiH, koji je i predlagač izmjena Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama, ukoliko on bude usvojen, u budžetu BiH biće neophodno obezbijediti najmanje 1,1 milion KM. Procjena je napravljena na bazi informacija Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH koje kažu da u pravosudnim institucijama BiH radi 23 sudija i tužilaca koji dužnost obavljaju 80 kilometara udaljeni od mjesta prebivališta.

Njima je za smještaj i odvojen život potrebno obezbijediti 222.725 KM s tim da bi po osnovu odvojenog života primali mjesečno 300 KM, a za troškove smještaja 400 KM. Kada je riječ o troškovima prevoza s posla i na posao sudije i tužioci u institucijama BiH primali bi 11 mjeseci u godini po 53 KM, za šta je potrebno obezbijediti 201.708 KM. Najviše novca, kada su u pitanju naknade za sudije i tužioce, biće potrebno za topli obrok i to 763.429 KM, a prema planu, dnevni iznos toplog obroka bio bi 8 KM, a isplaćivao bi se 21 radni dan tokom 11 mjeseci.

Podsjećanja radi, sudijama i tužiocima po osnovu Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, koji je usvojen 2005. godine, nisu predviđene naknade za topli obrok, prevoz, odvojen život i smještaj, kao što na to imaju pravo zaposleni u institucijama BiH. Zbog ovoga sudije i tužioci u pravosudnim institucijama BiH tužili su BiH i Ustavni sud BiH je na kraju odlučio da i oni imaju pravo na to, nakon čega su sudije i tužioci počeli sa tužbama protiv BiH. "Nezavisne" su još ranije objavile da sudije uglavnom pristaju na nagodbe dok tužioci Tužilaštva BiH za to neće da čuju i ulaze u sudske sporove isključivo iz razloga što im, pored naknada, budu isplaćene i zatezne kamate.

Isplate na osnovu tužbi

- 191.000 KM 2016.

- 1,9 miliona 2017.

- 1 milion 2018.

Potreban novac

- 222.725 KM za smještaj i odvojen život

- 201.708 KM za prevoz na posao i s posla

- 763.429 KM za topli obrok