Suđenje Haliloviću i ostalima: Svjedok vidio da je Veseli zaklala dječaka

SARAJEVO - Zaštićeni svjedok Tužilaštva BiH "S-1" rekao je da je vidio kada je Elfeta Veseli nožem presjekla vrat dječaku Slobodana Stojanovića, ali da nije vidio kada je ispalila jedan ili dva hica iz pištolja koji mu je prislonila na glavu.

U nastavku suđenja Elfeti Veseli i Sakibu Haliloviću za svirepo ubistvo dvanaestogodišnjeg dječaka Slobodana Stojanovića 1992. godine kod Zvornika, ovaj svjedok je putem video-linka iz Beograda opisao dešavanja koja su prethodila ovom stravičnom činu.

Na početku današnjeg ročišta, svjedok je rekao da je sa oko 100-120 pripadnika jedinice Fikreta Mustafića Šiptara u julu 1992. godine krenuo iz Cerske na akciju u Kamenici da bi "oslobodili područje, da bi iz Srebrenice izašla nejač".

"Kada smo stigli na brdo Udrić, tu smo zatekli Nasera Orića koji je na području Kamenice bio komandant i organizator akcije, te nekoliko komandira jedinica među kojima su bili Sakib Halilović Kibe i Zulfo Tursunović. Kibetovi ljudi su nas uveli u liniju na potezu Glođansko brdo. Na putu prema Kamenici naišli smo na vezane srpske vojnike koje su zarobili pripadnici muslimanske vojske", rekao je "S-1".

Svjedok je naveo da je tog dana, tokom sukoba sa srpskom vojskom ranjen, nakon čega je u besvjesnom stanju odnesen u ambulantu u Kamenici, gdje je bilo zborno mjesto svih jedinica. Kada se osvijestio, rekao je da je vidio puno vojske, a da su sa Kibetovom grupom stajali Naser Orić, Zulfo Tursunović i ostali komandiri jedinica.

"Orić, Kibe i Zulfo su mi prišli i sve je bilo mirno kada se u jednom momentu čuo dječiji glas koji je vikao: `Bježite, bježite, evo balija, pobiće nas sve`. Dječak koji je imao između 10 i 15 godina, koji se pojavio na biciklu iz pravca Glođanskog brda, bio je mršav, smeđe kose i na sebi je imao na koljenima pocijepane pantalone i bijelu majicu", naveo je svjedok.

On je rekao da je u tom momentu dječak bio udaljen 10-15 metara od Orića i Kibeta, te da mu je prišla Elfeta Veseli i uhvatila ga za glavu. Neko je, kaže, rekao Kibetu i Oriću da će ona napraviti "belaj", na šta je Orić odgovorio da "ona nema j... za to".

"Sa udaljenosti od nekih osam metara, vidio sam kako Elfeta drži dijete za glavu, uzima nož i govori: `Ako sam ja balinkura, on je četnik`, nakon čega mu povlači nož ispod brade. Ispod vrata je tekla krv, a ja sam okrenuo glavu i čuo krkljanje, kao da je htio nešto reći. Ona ga je odgurnula, a kada je pao još je davao znake života. Neko je tada rekao da je tek tada `gotov`", ispričao je "S-1".

On je dodao da je vidio da je Elfeta, nakon što su je napali za to što je uradila, uzela "dugu devetku" i prislonila je dječaku na glavu, ali da nije vidio kada je ispalila jedan ili dva metka kada je čuo pucanj. Nakon toga, Elfeta je skinula i bacila krvavu košulju i otišla da opere ruke.

"Niko se nije nadao da će to uraditi. Niko je za to nije kaznio, ni Orić, ni Kibe. Zulfo je upozorio Nasera da će ona to uraditi, na šta je on odgovorio: `Pa šta ću sad. Ubila, ubila`. Ostali su ćutali jer Naseru niko ništa nije smio reći. On je obožavao Elfetu zbog njenih zasluga u ratu. Zajedno su bili u akcijama na Zalazju, Skelanima, Fakovićima, Bjelavcu i smatrao je da je bila dobar i hrabar borac. U akcijama sa Orićem bio je i Kibe", rekao je "S-1".

Svjedok, koji je u sudnici prepoznao Sakiba Halilovića Kibeta i Elfetu Veseli, dodao je da je nakon ubistva dječaka, vidio njegovo tijelo koje je, prekriveno plavom dekom ili mantilom, ležalo pored puta.

U nastavku svjedočenja "S-1" je rekao da su mu Srbi ubili brata i druge članove porodice, što je odbrana nazvala irelevantnim za postupak, ali je Sudsko vijeće konstatovalo da time Tužilaštvo dokazuje kredibilitet svjedoka.

Po okončanju saslušanja, Sakib Halilović je rekao Sudu da je on u toku akcije na Kamenici bio u Tuzli i da ovog svjedoka nikada nije vidio.

I optužena Elfeta Veseli je izjavila da ne poznaje svjedoka, nakon čega joj je on postavio pitanje da li će ga prepoznati ako je podsjeti "šta je uradila dvojici ljudi na traktoru".

Svjedok je rekao da je o ovim dešavanjima sve ispričao 2003. godine komandiru Policijske stanice Bratunac, ali da tada nije sačinjen nikakav zapisnik, te potvrdio da ga tokom davanja iskaza u Tužilaštvu BiH 2014. godine, niko nije pitao za dječaka.

"To davanje iskaza sam napustio prije vremena jer me tužilac, muslimanka koja je bila pokrivena, više puta pitala da li smijem tako da pričam o Naseru Oriću. To sam shvatio kao upozorenje da moram da ćutim jer sam mislio da je Orić prioritet u državi", rekao je svjedok.

Prema njegovim riječima, zbog prijetnji i poruka koje su mu upućene, sa porodicom je izmješten iz BiH. Rekao je da ga je jedan policajac upozorio da će ga Orić ubiti.

Tužilaštvo BiH tereti Elfetu Veseli da je, kao pripadnik Diverzantskog voda Komande združenih jedinica Liplje, Kamenica, takozvane Armije BiH, u drugoj polovini jula ili prvoj polovini avgusta 1992. godine ubila dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića u naselju Bajrići - Novo Selo, na području Kamenice.

Prema optužnici, ona je na najsvirepiji način ubila dječaka tako što mu je, dok je bio na biciklu, prišla sa leđa i zaklala ga nožem.

U optužnici je navedeno da je Sakib Halilović, koji je bio komandant Diverzantskog voda, znao da je njegova podređena počinila ovo krivično djelo, ali da nije preduzeo neophodne mjere da bude kažnjena.

Nastavak suđenja zakazan je za 19. decembar.