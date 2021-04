Suđenje Novaliću i drugima: Kako je nastao plan o nabavci respiratora

U nastavku suđenja premijeru FBiH Fadilu Novaliću i drugima u predmetu "Respiratori" danas su svjedočili pomoćnica federalnog ministra zdravstva Marina Bera i direktor Zavoda za javno zdravstvo Davor Pehar.

Tužilac Mirza Hukeljić je direktnim ispitivanjem ova dva svjedoka pokušao shvatiti na koji način je sačinjen plan potreba na osnovu kojeg je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine radila nabavku respiratora i druge opreme.

Taj plan je prvobitno pravio Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, kako je kazala Marina Bera, pomoćnica federalnog ministra, i to na način da su poslali dopise kantonalnim ministarstvima, koji su trebali dati povratnu informaciju o potrebama u njihovim bolnicama. S obzirom na to da su ti odgovori tekli sporo, kasnije je ovaj posao prebačen Zavodu za javno zdravstvo FBiH.

Oni su, u konsultaciji sa zdravstvenim ustanovama, sačinili nekoliko verzija, a konačnu verziju su prezentovali na sastanku u Vladi FBiH 28. marta, a poslali je 1. aprila. Istog dana se Pehar sastao s premijerom Fadilom Novalićem kako bi mu kazao da nije zadovoljan dosadašnjom dinamikom nabavke i činjenicom da je u tom trenutku potrebnija zaštitna oprema za medicinske radnike nego respiratori.

Suspednovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak je Peharu na neki način spočitao to što u planu potreba nije precizirano kakvi respiratori su potrebni bolnicama, nego samo piše da moraju biti za djecu i odrasle, prenosi Klix.ba.

Od 16. marta, kada je u Vladi FBiH odlučeno da bude izdvojen novac za nabavku medicinske opreme (između ostalog respiratora), pa do potpisivanja ugovora o nabavci s firmom "Srebrena malina" održan je niz sastanaka Vlade FBiH, Kriznog štaba civilne zaštite te Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, no čini se kao da nije bilo dovoljno saradnje među tim institucijama.

Krizni štabovi su formirani s ciljem boljeg upravljanja epidemijom, no članovi koji su do sada svjedočili u državnom sudu i nisu bili najbolje upoznati o nabavci. Primjera radi, Davor Pehar, koji je direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH i član Kriznog štaba civilne zaštite, je mjesec kasnije obaviješten da je Zavod ugovorom o nabavci respiratora obavezan da uradi tehnički prijem, uprkos tome što nemaju uposlenika koji bi to znao uraditi.

Pehar je za nabavku respiratora, kako kaže, saznao iz medija, a tokom postupka nije bio upoznat o cijeni niti dobavljaču respiratora.

Na adresu Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Ministarstva zdravstva FBiH su stizale brojne ponude za nabavku kako respiratora tako i druge medicinske opreme, što su iz ovih ministarstava i prosljeđivali dalje Federalnoj upravi civilne zaštite, no nije poznato da li je nekada neko postupao i dogovarao se s tim ponuđačima.

Današnje suđenje je trajalo otprilike tri sata uz kašnjenje od pola sata s obzirom na to da Fahrudin Solak nije stigao na vrijeme, direktno i unakrsno ispitivanje je bilo u velikoj mjeri konfuzno s obzirom na veliki broj prigovora, prekidanja i međusobnog nerazumijevanja tužilaca, advokata, sudija i svjedoka, piše Klix.ba. U jednom trenutku je sutkinja odbrani na njihov prigovor prokomentarisala da čim se spomene respirator, oni skaču, ukazujući tako na veliki broj prigovora koji nisu suštinski, nego samo ometaju kontinuitet svjedočenja.

Interesantan je bio i moment kada je sutkinja pitala Fadila Novalića da li ima potrebu za ispitivanjem svjedoka, a nakon što on nije odmah odgovorio na to, kazala mu je kako stalno kasni s odgovorima na njena pitanja zato što "spava na suđenju", prenosi Klix.ba.

Sljedeće suđenje je zakazano za 26. april, a tada bi Tužilaštvo BiH trebalo početi izvođenje glavnih dokaza protiv optužene četvorke.

Podsjetimo, optužnica obuhvata premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića, suspendovanog direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka, direktora "Srebrene maline" Fikreta Hodžića i ministarku finansija FBiH Jelku Miličević. Oni se terete zbog nabavke 100 respiratora iz Kine u vrijednosti od 10,5 miliona KM.