Suđenje Savčiću počinje 23. marta

SARAJEVO - Početak suđenja generalu Milomiru Savčiću za, kako je navedeno u optužnici, pomaganje u ratnom zločinu 1995. godine u Srebrenici, zakazan je za ponedjeljak, 23. mart, odlučeno je danas na statusnoj konferenciji u Sudu BiH.

Suđenje će početi čitanjem optužnice i uvodnim riječima Tužilaštva, dok će odbrana uvodnu riječ iznijeti kada tužilac završi sa iznošenjem svojih dokaza.

Objavljujući plan dokaza tokom sudskog postupka, tužilac Predrag Tomić najavio je saslušanje 97 svjedoka, među kojima je šest sa pseudonimom, čitanje iskaza pet preminulih svjedoka, saslušanje dva vještaka i iznošenje 272 materijalna dokaza.

Tužilaštvo predviđa da će za saslušanje planiranih svjedoka trebati 190 radnih sati, koliko će, prema odluci sudskog vijeća, i odbrana imati na raspolaganju.

Imajući u vidu da će se suđenje odvijati petnaestodnevno, te godišnje odmore i druge predviđene i nepredviđene aktivnosti tokom sudskog procesa, Savčićev branilac Miodrag Stojanović smatra da će suđenje trajati najmanje tri godine što je, kako kaže, realna procjena nakon onoga što je danas rečeno.

Sud je sugerisao da se broj svjedoka redukuje i smanji na kontekstualni dio optužnice.

"Tužilac je naveo šest svjedoka kojima je, na njihov zahtjev, on dao pseudonime, ne otkrivajući Sudu i odbrani njihov identitet. Sud je ukazao Tužilaštvu na taj propust, ističući da obim i vrstu zaštite određuje Sud, ukoliko to zadovoljava standarde zaštite ugroženih svjedoka i svjedoka pod prijetnjom", izjavio je Stojanović novinarima po okončanju ročišta.

On je dodao da će Tužilaštvo odbrani morati da dostavi prijedlog mjera koje se predlažu za ove svjedoke i argumente zbog čega oni traže zaštitu, nakon čega će se odbrana o njima izjasniti.

"Jedan od šest svjedoka za koje tužilac traži zaštitne mjere svjedočio je u Hagu i još nije dobio odobrenje iz Haškog tribunala da se ovdje pojavi kao svjedok jer mora proći procedura da taj sud svojim zaštićenim svjedocima odobri pojavljivanjee pred drugim sudom", rekao je Stojanović.

Kao drugi ozbiljan propust tužioca, on je naveo činjenicu da su u optužnici navedena četiri svjedoka koja imaju imunitet, a za koje još nije dato odobrenje da im taj imunitet bude ukinut.

"Mislim da je riječ o pripadnicima Holandskog bataljona a, znajući iz prakse u drugim predmetima, da bi se oni pojavili pred Sudom BiH moraju da prođu proceduru odobrenja Vlade Holandije, Ministarstva pravde i Ministarstva odbrane Holandije da mogu da svjedoče u drugim državama i pred drugim sudovima", rekao je Stojanović.

On je naglasio da Tužilaštvo to još nije uradilo što, kako kaže, ukazuje na ono što je ranije govorio, a to je da se brzina postupanja u ovom predmetu pokazuje kao problem sa kojim se tužilac sada suočava.

Sud BiH je 13. januara potvrdio optužnicu protiv bivšeg komandanta 65. zaštitnog motorizovanog puka Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Milomira Savčića.

Tužilaštvo BiH podiglo je 31. decembra prošle godine optužnicu protiv Savčića zbog, kako je navedeno, pomaganja u ratnom zločinu počinjenom 1995. godine u Srebrenici.

Savčić, koji je i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, ocijenio je ranije da podizanje optužnice protiv njega predstavlja odmazdu Tužilaštva BiH koje ima opasnu namjeru da kriminalizuje cijelu Vojsku Republike Srpske.

On je rekao da ovakvu odluku smatra odmazdom zbog toga što je insistirao na utvrđivanju istine o događajima iz proteklog rata i na tome da krivci stvarno odgovaraju za ono što su učinili.

Na ročištu o izjašnjenju o krivici održanom 10. februara Savčić je rekao da nije kriv, istakavši da je optužnica Tužilaštva potpuno izmišljena.