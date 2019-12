Suđenje za "Veliki park": Svjedok vidio da Herenda ubija vojnike JNA

SARAJEVO, - Svjedok Amir Medžić ispričao je danas, na suđenju komandantu Specijalne jedinice MUP-a RBiH Draganu Vikiću i još trojici optuženih za ubistvo zarobljenih pripadnika JNA 1992. godine u Sarajevu, da je gledao kada je, ispred "Vikićeve baze", Nedžad Herenda pobio osmoricu vojnika.

Ovaj svjedok je tokom davanja iskaza rekao da je tog dana bio u Domu policije, u stražari, kada su trojica, njemu nepoznatih lica, dovela osmoricu vojnika u čohanim uniformama.

"Kako su oni ušli u hodnik nastala je galama. Vidio sam da vojnici nisu naoružani i bili su raskopčani. Valjda ih je neko pretresao. Tada je iz kabineta izašao komandant Dragan Vikić i pitao ko su ti ljudi. Tada je neko od one trojice rekao da su to zarobljenici. Onda je komandant naredio da ih vode u CJB ili u Centralni zatvor", objasnio je svjedok.

Nakon što su vojnike izveli iz zgrade, kako je ispričao, izašao je da vidi kuda će ih odvesti, a u tom momentu su se pojavili Asim Dautbašić, a malo poslije njega i Nedžad Herenda.

"Njih dvojica su stajali bočno od mene. Nešto je Asim šapnuo Herendi i ovaj je otišao niz ulicu. Ja sam i dalje gledao za onim vojnicima. Mislim, vode ih u CJB ili u Centralni zatvor kroz park. Kad su bili kod prolaza, niz ulicu ih presrete Herenda. Nešto je rekao onoj trojici što su ih vodili i oni ostadoše sa strane. Vidio sam onda da Herenda pokazuje vojnicima da se popnu na zidić i onda se samo čulo nekoliko kratkih rafala. Oni vojnici su popadali sa zida. Dvojica su pala na ulicu s ove strane, jedan je ostao preko zida, a ostali su popadali s one strane", ispričao je Medžić.

Svjedok je rekao da je sačinio zabilješku, ali da nije naveo da je Nedžad Herenda pobio vojnike.

On je dodao da se o tome pričalo javno, da su svi komentarisali, ali da niko nije pomišljao da prijavi Herendu, te da ni on nikada do danas nije dao iskaz o tom događaju.

"Nisam tužibaba, nego službenik, zato nisam ni ispričao, ni prijavio", rekao je Medžić.

Danas su svjedočili i Zaim Šarić i Ermin Talić.

Šarić, koji je bio pripadnik Vikićeve jedince do 1996. godine, a nakon toga ostaje pri MUP-u Kantona Sarajevo, danas je govorio o okolnostima pronalaženja grobnica i ekshumacija.

On je rekao da mu je, kao policijskom službeniku, obaveza bila da sačini službenu zabilješku i zavede sve što vidi na ekshumaciji, ali i kasnije na obdukciji.

Tužilac Vesna Ilić mu je predočila službenu zabilješku sačinjenu 16. maja 1996. godine u kojoj piše da se u vreći pod rednim brojem 17 nalazi skelet NN lica, ekshumirano na Bentbaši, a da se u vreći pod rednim brojem 18 nalazi samo muška natkoljenična kost.

"Radnici iz mrtvačnice donesu vreće na sto. Donose vreću po vreću i ja sam zapisivao sve što sam vidio i sve što je vještak govorio", potvrdio je svjedok.

U vezi sa istim okolnostima ispitan je i svjedok Ermin Talić, koji je u to vrijeme bio krim-inspektor, pa mu je tužilac predočio i fotografije sačinjene na ekshumacijama i obdukcijama.

Za ubistvo zarobljenih pripadnika JNA, osim Vikića, optuženi su bivši pomoćnik ministra unutrašnjih poslova tadašnje BiH Jusuf Pušina, te Nermin Uzunović i Mladen Čovčić, koji se prije promjene imena zvao Senaid Čavčić.

Optuženima je stavljeno na teret da su bili informisani o zarobljavanju osam pripadnika JNA srpske nacionalnosti iz transportera u kvaru na području sarajevskog naselja Dobrinja.

Prema optužnici, oni su bili informisani o stavljanju zarobljenih vojnika JNA pod kontrolu i nadzor policijskih i bezbjednosnih struktura, koji su potom izvedeni u Veliki park blizu Doma policije u centru Sarajeva, gdje su ubijeni.

Tijela pripadnika JNA sklonjena su i odvezena s ciljem uklanjanja i prikrivanja dokaza, ali su pronađeni djelimični posmrtni ostaci dvojice ubijenih, dok se za ostacima ostalih još traga.

Suđenje će biti nastavljeno 9. januara.