Sudom utjeruju dug za najam od 4,4 miliona KM

SARAJEVO - Služba za zajedničke poslove institucija i organa FBiH potražuje 4,4 miliona maraka na osnovu tužbenih zahtjeva za iznajmljivanje 77 poslovnih prostora prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane.

Navodi se ovo u revizorskom izvještaju o radu ove institucije za prošlu godinu, a koji je ocijenjen s rezervom, i dodaje da je izvjesnost naplate ovih potraživanja upitna zbog neriješenog statusa imovine i nelikvidnosti znatnog broja korisnika poslovnih prostora protiv kojih je pokrenut sudski postupak.

"Bitno je istaći da se za 19 poslovnih prostora datih u zakup od momenta tuženja ne vrši fakturisanje niti se evidentiraju potraživanja. Navedeno utječe na vjerodostojno iskazivanje istih u financijskim izvješćima revidirane godine", ističe se u izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH i naglašava da Služba nije dala prijedlog mjera koje bi omogućile naplatu ovih dugovanja.

Federalni revizori navode i da je za smještaj institucija FBiH sa sjedištem u Sarajevu zaključeno 11 ugovora o najmu i iskazano 3.035.337 KM, i to: 1.652.366 KM za smještaj četiri ministarstva i tri druga proračunska korisnika (najmodavac "Unipromet"), 82.609 KM za Vladu Federacije BiH i druge institucije, ugovor važio do 28. februara 2018. godine (najmodavac SDP), 278.265 KM za Vladu FBiH, ugovor od 1. marta 2018. do 27. septembra 2018. godine (najmodavac "Energoinvest"), te 365.286 KM za šest proračunskih korisnika temeljem ugovora sa različitim najmodavcima.

"Temeljem tri ugovora o najmu poslovnog prostora, koji su zaključeni u 2018. godini, za smještaj federalnih institucija sa sjedištem u Mostaru (četiri ministarstva i Porezna uprava) iskazano je ukupno 656.810 KM", stoji u izvještaju revizora.

U postupku revizije utvrđeno je i da Služba nije okončala aktivnosti koje je tražila Vlada, a to je povrat stambenih jedinica bivšeg Federalnog ministarstva odbrane.

"Stambeni fond prijašnjeg FMO imao je 12.696 stambenih jedinica, od čega 3.071 nije vraćena ranijim nosiocima stanarskih prava. Broj stambenih jedinica koje nisu vraćene nije konačan s obzirom na to da u mnogim predmetima još uvijek nisu okončani postupci po zahtjevima za vraćanje stanova u posjed ranijim korisnicima i nositeljima stanarskih prava. Prema prezentiranim podacima, 1.196 ranijih nositelja stanarskog prava nije podnosilo zahtjev za vraćanje stana u posjed, a 1.875 zahtjeva za povrat stana odbijeno je od nadležnih organa", navode revizori.

Revizori su utvrdili da postoji i problem popune radnih mjesta u Službi za zajedničke poslove, pa tako navode da su Pravilnikom o unutarnjem uređenju utvrđena radna mjesta za 500 izvršitelja, od čega je popunjeno 377, a upražnjena su radna mjesta za 123 izvršitelja, što može, kako revizori naglašavaju, uticati na kontrolne aktivnosti i uspješnost obavljenih poslova i rada u Službi.

Veliki problem su i neriješeni imovinsko-pravni poslovi, pa tako za ulaganja u zgradu Geodetskog zavoda BiH, salu u zgradi Parlamenta FBiH, Dom odmora Trpanj na Pelješcu i vilu "Braun" u Sarajevu nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, iako su izvršena značajna ulaganja u iste.

"Nisu poštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama u dijelu pripreme tenderske dokumentacije kojom bi se zadovoljio princip jednakog tretmana i nediskriminacije potencijalnih ponuđača. Godišnji popis sredstava i obaveza nije izvršen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH", zaključuju revizori.*