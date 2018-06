Šukalo: Vladajuća većina sprečava razrješenje predmeta Dragičević

BANJALUKA – Odbijanjem uvrštavanja u dnevni red Izmjena Zakona o krivičnom postupku i Zakona javnim tužilaštvima, vladajuća većina je stala u zaštitu kriminala i tajkuna, tvrdi Adam Šukalo, predsjednik neformalnog antikorupcionog tima Narodne skupštine RS na pres konferenciji koja je upravo završena.

On tvrdi da zahvaljujući tome što tužioci uživaju potpuni imunitet prilikom istraga, oni mogu opstruisati istragu i voditi je do u nedogled, bez da za to krivično odgovaraju.

Navodi da će zahvaljujući tim odredbama slučaj Davida Dragičevića završiti kao i slučaj Milana Vukelića, odnosno da će istraga biti vođena do u nedogled, a da će porodica Davida Dragičevića, ako istraga bude obustavljena, biti onemogućena da podnese prijavu protiv postupajućeg tužioca zbog propusta u istrazi jer su, kako tvrdi, očigledni propusti u dosadašnjem toku istrage. On dalje ističe da je ovim postupkom vladajuća većina pokazala da ne želi razrješenje predmeta Dragičević.

Naveo je da je Milorad Dodik, predsjednik RS, naredio da se ova dva prijedloga ne uvrste u dnevni red, te je obećao da će ako dođu na vlast prije formiranja vlade usvojiti ova dva zakona, za koja tvrdi da su najvažniji zakoni u ovom skupštinskom sazivu.