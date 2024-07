Suljagić prijeti Delegaciji EU: "Odali ste počast ubijenim Srbima, pakleno ćete platiti" (FOTO)

BIJELJINA - Direktor Memorijalnog centra u Potočarima Emir Suljagić poručio je Delegaciji EU u BiH da će "pakleno platiti" za to što su njihovi predstavnici danas na groblju u Bratuncu odali počast ubijenim srpskim civilima.

Suljagić je na mreži "IX" napisao da je "šokiran, potpuno šokiran" time što je Delegacija EU iskazala poštovanje, kako on tvrdi, srpskim vojnicima.

"Kakva sramota. Pakleno ćete platiti za ovo, imate moju riječ", naveo je, između ostalog, Suljagić.

I am shocked, completely shocked to see @eubih official paying respects to members of Bosnian Serb Army at "Vojničko groblje" - there is an actual flag of Bosnian Serb war veterans organization right next to the big cross - under the guise of "innocent civilians". There are… https://t.co/kZ7VrX5U6X