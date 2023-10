Sunita Hindić iz KPZ-a Tuzla: U samici sam, štrajkujem glađu

TUZLA - Sunita Hindić (25) stupila je u štrajk glađu u Kaznenopopravnom zavodu (KPZ) Tuzla, u kojem izdržava šestogodišnju zatvorsku zbog ubistva mostarskog ugostitelja Nine Ivankovića (55).

Na taj očajni čin odlučila se 19. oktobra, nakon što joj je izrečena disciplinska kazna - upućivanje u samicu u trajanju od 15 dana.

Hindićeva je to utvrdila u novom pismu koje je poslala na adresu dopisništva "Dnevnog avaza" u Mostaru.

Podsjetimo, ona je u prethodnom pismu koje je uputila utvrdila da je izložena raznim vrstama psihičkog maltretiranja i zlostavljanja, a pribojavala se da će joj, upravo, biti izrečena kazna samice.

Takođe, tada je navela da, zbog svega što joj se događa u KPZ-u Tuzla, pa i od pojedinih policijskih službenika/službenica, strahuje za vlastiti život.

"Dogodilo se ono čega sam se najviše plašila. Po ulasku u samicu sam pokrenula štrajk glađu... Veoma se loše ophode prema meni, od medicinske službe pa do straže. Ne daju mi ni moju terapiju... Prije ulaska u samicu jedna žena me udarila u predjelu vrata. Nisam joj uzvratila jer je invalid... U UKC-u Tuzla, na Ortopediji, dijagnosticirano mi je ugnječenje vrata, a na Neurologiji trauma vrata" navela je u pismu.

Utvrdila je da je, generalno, zbog loših uslova u samici, njeno zdravstveno stanje narušeno.

"Po cijeli dan sam na betonu, u ovih pet dana (u štrajk glađu stupila je 19. oktobra, a pismo je poslala 23. oktobra, op.a.) mi je dva puta pozlilo... Zvali su mi Hitnu, ali su me poslali na Neuropsihijatriju jer štrajkujem. Kada mi je ljekar pročitao da na uputnici piše suicidalne ideje, ostala sam u šoku. Tačno nisam znala da je štrajk glađu suicid, a oni su me natjerali na to" ustvrdila je Hindić u pismu.

Navela je da joj je disciplinska kazna preinačena s 20 na 15 dana odlukom direktora KPZ-a, nakon njene žalbe.

U obrazloženju rješenja po njenoj žalbi, a koje je priložila uz pismo, stoji kako joj je kazna izrečena zbog međusobne svađe i tuče. Navedeno je kako Hindićeva "ne negira da je uzela daljinski iz ruke osuđenice Emele Žuge, ali da već duži period trpi razna psihičko-fizička maltretiranja od te osuđenice“.

U rješenju piše da je disciplinska komisija na potpun i pravilan način sprovela disciplinski postupak te pravilno cijenila izjave svjedoka, ali da nisu prilikom odmjeravanja kazne cijenili sve okolnosti slučaja.

Međutim, Hindićeva je utvrdila, kao i u prethodnom pismu, da je jedna policijska službenica insistirala na pokretanju disciplinskog postupka protiv nje.

"Ona je, čak, i diktirala kako će se napisati..." iznijela je Hindićeva, te navela da se pritisak na nju vrši i zbog određenih sudskih procesa.

Takođe, priložila je "Avazu" žalbu koju je podnijela zbog uslova boravka u samici, kao i na odnose, postupak ili odluku službene osobe. U odgovoru od 23. oktobra rečeno joj je da su njeni navodi netačni te da se prema njoj postupa shodno kriterijima i pravilima, kao i da se poštuju njena garantovana prava.

O navodima i tvrdnjama Sunite Hindić obaviještene su sve nadležne institucije.

