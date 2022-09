Supruga generala Mladića otputovala u Hag: Stanje i dalje ozbiljno

Darko Mladić, sin nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generala Ratka Mladića, rekao je za RTRS da je zdravstveno stanje generala ozbiljno, ali ne i neizlječivo, ukoliko dobije odgovarajuću terapiju.

"Јuče popodne smo se kratko čuli, nema promjena i dalje je dosta loše. Vrlo kratko smo pričali, nije imao snage da više govori, ali bar znamo da je živ", rekao je Darko Mladić.

On je rekao da je njegova majka, a generalova supruga, otputovala u Hag i danas bi trebalo da ga posjeti.

"Obećali su da će dozvoliti da majka dođe u zatvorsku bolnicu i da ga posjeti. Očekujem da će se danas vidjeti, ali ne znam u koje doba dana, pošto je to sad vanredna situacija. Kada inače odlazimo u posjetu to traje od devet do pola pet, ali sada, pošto je on u bolnici, to neće moći da traje dugo", naveo je generalov sin.

On je rekao da se čeka generalova zdravstvena dokumentacija, kao i termin kada ljekari iz Srbije mogu da ga pregledaju, izrazivši nadu da neće biti birokratskih prepreka.

"Pravinik propisuje da ukoliko general snosi troškove svojih ljekara, a u ovom slučaju mi snosimo, moraju da omoguće pristup. Do sada se dešavalo da to odugovlače", rekao je Darko Mladić.

Dodao je od izvještaja srpskih ljekara zavisi da li će tražiti liječenje generala Mladića u drugoj zemlji.

