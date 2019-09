Sušić na utakmici uzvikivao: "Srbe na vrbe"

SARAJEVO - "Srbe na vrbe. Srbe na vrbe", uzvikivao je Osman Sušić (39), sadašnji član Glavnog odbora Demokratske fronte (DF) i viši asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, uoči utakmice BiH - Srbija i Crna Gora kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koja se igrala u oktobru 2004. godine.

Ponesen navijačkom atmosferom, na video-snimku koji je nakon 15 godina procurio u javnost vidi se kako se mladi Sušić unosi u kameru i uzvikuje "Srbe na Vrbe", pa to još jednom ponavlja.

Ipak, Sušić se, kako kaže za "Nezavisne", ne sjeća ovih riječi koje, kako tvrdi, ne podržava. Kaže da je od ove utakmice, na kojoj "vjerovatno jeste bio", ali se ne sjeća dobro, prošlo mnogo godina i ne sjeća se da je uzvikivao riječi mržnje.

"Ne sjećam se utakmice, možda sam bio, ne znam fakat. Mislim da sam bio na toj utakmici, ali nemam pojma", kazao je Sušić. Prema njegovim riječima, ta utakmica je bila prije petnaestak godina i od tada je prošlo mnogo vremena pa se ne sjeća detalja, no ipak se sjetio da je "možda bio" na pomenutoj utakmici.

"Bio sam, pretpostavljam da sam bio na toj utakmici, ali stvarno ne znam. Ne sjećam se da sam to rekao, stvarno ne znam", rekao je Sušić.

Ističe da nije ni gledao sporni snimak za koji ga je novinar "Nezavisnih" pitao.

"Gledajte, ja to ne podržavam uopšte. Ne podržavam to, a da li sam ja to rekao, ja mislim da ja to nisam. Taj snimak nisam gledao i stvarno ne znam. Ja to ne podržavam i to je to", napomenuo je Sušić.

Osim što je visoki funkcioner DF-s, prema podacima sa sajta Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Sušić je na Univerzitetu u Sarajevu stekao zvanje magistra nauka iz oblasti politologije i trenutno je doktorant na istraživačkom polju politologija.

"Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu biran je u zvanje asistenta na Odsjeku politologija 2009. godine, a 2019. u zvanje višeg asistenta na oblast političkih nauka. Saradnik je na predmetima historija Bosne i Hercegovine, historija jugoistočne Evrope, historija ratova i genocida, studije holokausta i genocida. Objavio je više stručnih radova i prikaza u različitim časopisima i zbornicima radova. Sudjelovao je na više naučnih i stručnih konferencija i simpozija", navodi se na sajtu fakulteta.