"Suština neformiranja vlasti - održavanje podanika"

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je suština neformiranja vlasti na nivou BiH u tome da se na vlasti što duže održe Mirko Šarović, Dragan Mektić i drugi koji su pokazali svoje podaništvo političkom Sarajevu i njihovim interesima, a ne Akcioni nacionalni plan za članstvo u NATO-u i ostali razlozi koji se izmišljaju.

On je naglasio da u BiH jedino Republika Srpska ima stabilnu institucionalnu vlast i političku i socijalnu situaciju.

Dodik je podsjetio da je Srpska uspjela da samo poslije mjesec dana ima novu vladu i izvršne strukture vlasti, a to što godinu dana nakon opštih izbora na svim drugim nivoima u BiH vlast nije formirana govori o sistematskoj krizi u BiH.

On je naglasio da je prethodne četiri godine sa bošnjačko-muslimanskom strukturom u vlasti bila opozicija Republike Srpske, koje se Sarajevo ni sada ne odriče.

"Oni pokušavaju različitim smicalicama da ih održe što je moguće duže na vlasti. Godinu dana uspjevaju tako što izmišljaju razne stvari kao što je priča o akcionom nacionalnom planu za članstvo u NATO-u, za koji znaju da Republika Srpska neće prihvatiti jer ima Rezoluciju Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti i očuvanju ustavnog poretka", rekao je Dodik.

On je za "Sputnjik" rekao da Republici Srpskoj nije na dnevnom redu članstvo, kao ni prvi korak ka članstvu u NATO.

"Ali oni insistiraju na tome znajući da mi to nećemo prihvatiti i to slovi kao razlog, a suština je da se na vlasti održe Mektić, Šarović i drugi koji su pokazali svoje podaništvo političkom Sarajevu i njihovim interesima i da na taj načimn mogu da donose odluke, ili da zapošljavaju svoje ljude i drugo", rekao je Dodik.

On je upitao kako objasniti činjenicu da je nedavno utvrđeno da je nevalidna fakultetska diploma direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije u BiH, i niko o tome ne vodi računa, čak se smatra da su sada krivi oni organi koji su to utvrdili, a ne onaj koji je ima (Osman Mehmedagić).

"Potpuno je rasuta situacija na nivou BiH. Parlament ne funkcioniše, neke strukture parlamenta jesu konstituisane, neke nisu, Predsjedništvo od prvog dana radi kako radi, na početku sam mislio da možemo nešto da uradim, sada vidim da ne možemo", rekao je Dodik.

Govoreći o razlozima za neformiranje vlasti na nivou Federacije BiH, Dodik je rekao da je problem u odnosu Bošnjaka i Hrvata.

"Činjenica je da su Bošnjaci-Muslimani, možemo reći, izbornim inženjeringom obezbijedili dovoljno glasova Muslimana da glasaju za njima podobnog Hrvata njima, Željka Komšića, kojeg su doveli u Predsjedništvo, a eliminisali Hrvata Dragana Čovića koji je imao najveću podršku samih Hrvata. Time se degradira ono što je suština same BiH, a to je ravnopravnost tri naroda", rekao je Dodik.

On je naveo da Hrvati, na temelju toga traže izmjenu Izbornog zakona, kako bi se obezbijedilo pravo da biraju Hrvata.

"To je logično i mi to podržavamo. Ali to je dovoljan razlog da sada nema ni federalne entitetske vlade, čak se nije ni pokušalo doći do formiranja novih struktura vlasti... Na kantonalnom nivou takođe koče odnosi između Hrvata i Muslimana, a na nekim mjestima i unutarmuslimanski raskol", rekao je Dodik.

On je naglasio da Srpska ima štete zbog takve situacije u BiH, ali je shvatila da bilo kakav napor za formiranje vlasti na nivou BiH ne može da dovede do rezultata.

"Više i ne mislimo da nešto pokušamo da uradimo. Ako vidimo da su se stvorili uslovi da se izabere novi Savjet ministara mi ćemo to uraditi, a ko ne, nećemo se uzalud znojiti", rekao je Dodik.

Na konstataciju novinara da je možda posljednja šansa za formiranje vlasti na nivou BiH izgubljena 5. septembra kada je istekao rok za realizaciju sporazuma o formiranju vlasti u BiH, Dodik je rekao da kao političar mora da pristaje na svaku mogućnost za dogovor, ali ne i na kvalifikaciju kompromisa po svaku cijenu.

"Bakir Izebegović ne odustaje od tog sporazuma, ali smatram da su ga stranci učili da bude optimista, a realnost je da tamo optimizma nema. BiH je upala u mulj i žabokrečinu, jer se izgubila priča da se građani ravnopravno zastupaju. SDA traži unitarnu državu u kojoj nema entiteta, pri čemu se urušava osnovni koncept BiH. U Ustavu piše da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda, a ono što nudi SDA, jeste univerzalni građanin samo zato što oni misle da su većina", rekao je Dodik.

AMERIKA UNOSI KONFUZIJU IMENOVANJIMA SPECIJALNIH PREDSTAVNIKA

Dodik je podsjetio da su mu Amerikanci uveli sankcije zbog njegove retorike, za koju tvrde da je antidejtonska, što nije tačno, ocjenjujući da su najveći antidejtonski posao u BiH radili "kriminalci u liku visokih predstavnika međunarodne zajednice".

"SDA napiše dokument koji je potpuno antiustavan i niko ne poteže pitanja odgovornosti, a ako ja nešto kažem, onda je to je alarm da mi Vašington uspostavi sankcije. To i nije tako loše, počastvovan sam činjenicom da ne moram da se sastajem sa Amerikancima koji će tražiti da uradim nešto što neću", poručio je Dodik.

Dodik izjavio je da ne želi da izgubi Ruse kao prijatelje, te da ne razumije američku politiku koja svaki čas imenuje specijalne predstavnike za Balkan i samo unosi konfuziju.

On je naglasio da u BiH nema ruskih vojnika, ali da je poznata stvar da u Sarajevu postoji centar koji su formirali Amerikanci, Britanci i Bošnjaci da bi skupljali informacije o "malignom ruskom uticaju".

"Ta priča je potpuno izmišljena. Nikada nisam čuo nijednog Rusa da je došao da kaže da nešto treba da se uradi. Rusi čak nemaju ni medije u BiH poput N1 ili `Al džazire`", rekao je Dodik za "Sputnjik", dodajući da je predlagao da se formira i balkanski ruski informativni servis.

Dodik je istakao da tvrdnje američkog analitičara Danijela Servera o tome da Moskva ima pogubne namjere na Balkanu, nemaju veze sa zdravim razumom i da žali SAD ako nemaju nikog relevantnijeg za analize.

Prema njegovim riječima, Server je muslimanski lobista i njemu su od 1991. za sve krivi Srbi.

"Ne može o tome da priča čovjek koji bar jednom godišnje ne dođe u BiH", naveo je Dodik.

On je ocijenio da, ako je neko prisutan i vrši uticaj, onda je to Amerika.

Dodik je istakao da nema pozitivna iskustva sa američkim specijalnim izaslanicima.

"Ne razumijem američku politiku koja svaki čas imenuje specijalne predstavnike za Balkan i samo unosi konfuziju. Prvo su imenovali Metjua Palmera za Balkan, a potom i drugog izaslanika /Ričarda Grenela/ samo za dijalog Beograda i Prištine. Palmeru je time trebalo da bude sačuvan obraz i data mu je nadležnost za BiH jer je Grenel Trampov čovjek od povjerenja", naglasio je Dodik.

On je rekao da visoki američki zvaničnici svakodnevno govore kako je dobro da BiH bude u NATO-u, "ali kada šef ruske diplomatije nešto kaže o tome, onda se svi podignu na noge".

Dodik je rekao da je ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov veliki poznavalac detalja "vezano za čitav sistem Jugoslavije i BiH" koji je veoma objektivan i nikada nije favorizovao samo prava Srba.

"Kada smo mi rekli da ne damo saglasnost da BiH uvede sankcije Rusiji, odmah smo postali ruski podanici, a iza toga ide priča da Rusi imaju veći uticaj nego oni /Amerikanci/", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, niko od Srba nije isključio Amerikance kao ljude koji treba da pomognu da se nešto radi, ali Srbi ne mogu da zaborave da su /Amerikanci/ sve uradili protiv srpskih državnih i nacionalnih interesa.

"U SAD moraju da shvate karakter Srba, moraju da shvate da su nam bacali osiromašeni uranijum, intervenisali su u BiH i stali na stranu muslimana i Hrvata, determinisali ishod rata i u Dejtonu nam u ponižavajućem obliku nametnuli međunarodni sporazum, da bi rekli da su pomogli. Ništa nisu pomogli. I sada nas žele u NATO-u? Ja neću u NATO", istakao je Dodik.

On je rekao da je ranije Rusija čak iskazivala spremnost da uđe kao članica NATO-a, ali da se danas sve promijenilo, "samo je pritisak ostao isti".

"Mi to ne moramo uraditi i nećemo to uraditi", istakao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH ne smatra da je floskula njegova rečenica da Srpska ima pravo na samoopredjeljenje.

"Nije to moj idealizam jer nama stranci godinama govore da su sastavni dio Ustava međunarodni akti kao što je pakt o ljudskim pravima i slobodama, a prvi član glasi da narodi imaju pravo na samoopredjeljenje. Dodaje se da tamo gdje postoji međunarodna uprava, ona je dužna da pomogne narodima da se to pravo afirmiše. A kada se mi na to pozovemo, dobijemo odgovor da je to antidejtonski, jer se plaše otcjepljenja", rekao je Dodik.

On je rekao da narod ima pravo na samoopredjeljenje i da je savršeno jasno "šta bi Srbi danas odlučili".

"Oni se bore protiv bilo kakvog našeg isticanja prava na samoopredjeljenje. Mi moramo to da dočekamo i mi ćemo to dočekati", naglasio je Dodik.

On je rekao da je Srpska ostala stabilna u takvim teškim diskriminatorskim uslovima u BiH, kao i da Republika ima sve definicije države.

"Republika Srpska bi trebalo da dobije i stolicu u UN, ali i ne mora, mi ćemo neke druge zemlje zamoliti da nas predstavljaju u UN. Doći će neke druge generacije ljudi, mi treba da dočekamo to vrijeme, tako što će Republika Srpska raditi ovo što radi sada - imati svoju vlast, parlament, imati narod, imati svoju volju i baviti se investicijama koliko ona može", rekao je Dodik.