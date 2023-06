Sutra dvije posebne sjednice Narodne skupštine RS

BANJALUKA - Narodna skupština Republike Srpske sutra će održati dvije posebne sjednice, odlučio je skupštinski kolegijum.

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će raspravljati o prijedlogu zakona o prestanku važenja i objavljivanja odluka Ustavnog suda BiH u Republici Srpskoj, te zaštiti osoba koje budu "progonjene" jer su se oglušile na odluke tog suda, počeće u 11 časova, a odmah nakon toga, poslanici će raspravljati o vetu koji je uložila predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, na Prijedlog zaključka o usvajanju Sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na zapadnom Balkanu, Sporazuma o priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini i Sporazuma o priznavanju kvalifikacija visokog obrazovanja na zapadnom Balkanu

Predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić kazao je da Srpska ima pravo da se bori da zaštiti svoju imovinu i naša prava.

"Kada se završi osma sjednica koja je sazvana na bazi prošlosedmičnih odluka, odmah počinje deveta sjednica. Uzrok druge sjednice su trikovi koje je gospodin Denis Bećirović pokušao da ubaci na sjednici Predsjedništva, a to je treći dokument koji nije imao podršku Savjeta ministara BiH, a odnosi se na lične karte samoproglašenog Kosova. Podržaćemo Cvijanovićevu, čime ćemo pokazati da Republika Srpska ima svoje stavove", pojasnio je on.

Stevandić je istakao da Narodna skupština nije dobila nijedan zahtjev za obraćanje od predstavnika opozicionih stranaka.

Treba napomenuti da na sjednici Kolegijuma nisu bili predstavnici SDS-a i Liste Za pravdu i red.

"PDP prošle sedmice nije podržao zaključke iako je učestvovao u njihovom odlučivanju", kazao je Stevandić.

Na pitanje šta garantuje da će se poštovati odluke Narodne skupštine Republike Srpske o Ustavnom sudu BiH, jer su ranije postojale odluke, Stevandić je rekao da se ovim zakonom rješavaju svi prethodni problemu.

"Zakon je predviđen da stupi na snagu drugog dana odmah", najavio je predsjednik parlamenta Srpske, ne odgovarajući na pitanje da li ovaj zakon može da zaobiđe Savjet ministara BiH.

"Ostavićemo to za sutra. Ne možemo sve danas".

Srđan Mazalica, zamjenik šefa Kluba poslanika SNSD-a, poručio je da očekuje da će oba zakona dobiti jedinstvenu podršku narodnih poslanika.

"Mi se ovdje štitimo od štetnih odluka Ustavnog suda BiH, a sigurno će ih biti", rekao je Mazalica.

"Sutra donosimo zakone, a na zaključke" naveo je Mazalica, ali i dodao:

"Ja još nisam vidio ta zakonska rješenja. Videćemo šta je tačno navedeno".

Na pitanje kako to da još nije vidio zakon, a poslanici su predlagači, odgovorio je:

"Biće dostavljen u elektronskoj formi, tako je rečeno na kolegijumu. Svim poslanicima istovremeno. To je neka garancija da će svi poslanici biti u istoj poziciji".

Igor Crnadak, šef Kluba poslanika PDP-a kazao je da će ova stranka učestvovati na sjednici o Ustavnom sudu BiH.

"Malo je čudno ova sva priča, jer je rečeno da će taj zakon odmah stupiti na snagu odmah. Jer imali smo Agenciju za lijekove RS a to nikada nije stupilo na snagu, odnosno da ona nije formirana. Ja sam danas bio uzdržan na kolegijumu jer smo i ranije imali zaključke da se ne provode odluke Ustavnog suda u smislu da se ne učestvuje u radu, pa je srpski član Predsjedništva odmah naredni dan išao na sjednicu", naglasio je on.

"Mislim da ni stranci, ni naši građani neće Narodnu skupštinu shvatiti ozbiljno, jer svi zaključci koji su dosad doneseni nisu provedeni", dodao je on i ponovio da ne zna da li će OHR i Ustavni sud BiH reagovati na nova zakonska rješenja, odnosno staviti ga van snage.

"Ne mogu vam ništa reći, jer zakon nije ni usvojen", rekao je Crnadak i dodao da će PDP učestvovati i na drugoj sjednici.

"Tu mi je ostalo nejasno da li je gospođa Cvijanović tražila da nema putovanja sa ličnim kartama između BiH i samoproglašenog Kosova, ili je to samo sutra. To je prva tačka. Što se tiče druge tačke, u pitanju je veto na mehanizam koordinacije. Moraće to da nam se pojasni, da li je to uvod da se ide kontra EU ili ne, vidjećemo šta će donijeti", poručio je Crnadak.