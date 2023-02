Sutra oblačno sa padavinama

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti oblačno vrijeme sa slabim snijegom, na jugu sa kišom.

Krajem dana očekuje se manji rast snežnog pokrivača, a tokom noći očekuje se prestanak padavina. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeveroistočnog smjera, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Jutarnja temperatura vazduha biće od minus tri do dva, na jugu do šest, a najviša dnevna od minus jedan do tri, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus šest, Han Pijesak minus tri, Kneževo, Mrakovica, Ivan Sedlo minus dva, Sokolac minus jedan, Kalinovik, Livno nula, Bijeljina, Rudo, Foča, Srebrenica, Doboj, Mrkonjić Grad, Prijedor, Sarajevo, Sanski Most jedan, Banjaluka, Višegrad, Novi Grad, Ribnik, Srbac, Čemerno, Tuzla dva, Zvornik tri, Mostar sedam, Gacko devet, Široki Brijeg 10, Bileća 12, Trebinje 13, Neum 16 stepeni Celzijusovih.

Najviše snijega izmjereno je na Mrakovici, 39 centimetara, na Han Pijesku 20, Mrkonjić Gradu 15 centimetara.