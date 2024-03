Sutra posebna sjednica Narodne skupštine RS, samo jedna tačka dnevnog reda

BANJALUKA - Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana sutra sa početkom u 10 časova, odlučio je Kolegijum najvišeg zakonodavnog tijela u Srpskoj.

Na dnevnom redu sjednice biće aktuelna bezbjednosna situacija u svijetu, sa reperkusijom na Republiku Srpsku, potvrdio je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

"Nisu bili prisutni samo članovi Kluba za Pravdu i red. Usvojili smo samo jednu tačku, a to je razmatranje bezbjednosne situacije. Usvojili smo jednoglasno sve. Takođe smo usaglasili da se skupštini obrate predsjednici svih parlamentarnih stranaka na zahtjev SDS-a, u trajanju od po 10 minuta", rekao je Stevandić.

Nakon toga je napomenuo da treba da se donesu odluke i zaključci kojim se, kako kaže, osuđuje djelovanje nelegalnog visokog predstavnika u BiH i stranih ambasadora, prije svih američkog.

"Nama je cilj zaštita ustava u BiH. Ovo je kršenje prava. Jedan od mojih ličnih prijedloga biće da korišćenje bilo kakvih prijetnji građanima Republike Srpske, od strane političkih predstavnika, bez odluke Savjeta bezbjednosti UN-a, predstavlja prijetnju terorizma", rekao je predsjednik parlamenta Srpske.

"Idiotski je reći da će provoditi zakon u pet opština, a u drugima ne. To je čisti idiotizam. To je odmah osuđeno i od Evropske unije, te od Hrvata. Nelegalni predstavnik ima protiv sebe dva naroda, entitet, Evropsku uniju, Savjeta bezbjednosti. Ne postoji nijedno mjesto osim ovog teatra u BiH da se tako nešto radi. Da je pametan, on bi otišao kući", poručio je Stevandić, na Šmitovu odluku.

Rekao je da će se sutra na sjednici razgovarati o odgovoru Republike Srpske na to nametanje.

"Ja bih njegov zakon prepisao i naveo da se odnosi na svaku opštinu a ne na par njih. Nama skeneri ne smetaju", istakao je Stevandić.

Na pitanje da li će ovo uticati na dogovore vlasti u Sarajevu, Stevandić je rekao da je bolji svaki dogovor od nametanja i intervencionizma i huškanja jednih na druge.

"Ovo nas vraća na loše stvari. Dio medija ga podržava i bukvalno kao da žele da nahuškaju ljude jedne na druge. Mi smo u Laktašima dogovorili još mnoge stvari, neke smo usvojili, što je Evropa prepoznala. Sada je pitanje da li će 'trojka' čekati Šmita i da li će raditi kako treba", naglasio je Stevandić.

Igor Crnadak, predsjednik Kluba poslanika PDP-a, poručio je da su podržali sjednicu, kako bi se otvorila rasprava o tome zašto se ne provode raniji zaključci i odluke koji je NS RS ranije usvojila.

"Zašto se ne poštuju ranije odluke za djelovanje Šmita, Ustavnog suda i ostalog. Narodna skupština je previše puta gazila", naveo je Crnadak.

Što se tiče same posebne sjednice, Crnadak je rekao da je ona sazvana "s brda s dola".

"Ništa se tu živo ne zna, ni jesu li pošli ili su došli. Rekli su da će se govoriti o bezbednosti, pa o Šmitu, pa o Izbornom zakonu", rekao je Crnadak.

"Za nas je Republika Srpska svetinja i ako je napadnuta i branićemo je od bilo čega, ali ćemo je braniti i od suludih poteza. Temelj je Dejtonski sporazum. Nijedan pojedinac nije iznad Republike Srpske niti smije biti", dodao je on.

Što se tiče radne verzije Izbornog zakona Republike Srpske, on kaže da je njegova jučerašnja objava bila da se pažnja usmjeri na to.

"Izborni zakon je isključivo priča vladajuće koalicije. Oni su se obavezali da će do kraja februara donijeti izmjene na nivou BiH. A generalno kada govorim o zakonu i nametanju tehničkih izmjena, mislim da ovo u par opština, a što se tiče skenera, nema logike, jer to nije svemirski brod pa da ne može uvesti. Ali ponavljam, ovdje se ne poštuju odluke koje je predložio sam SNSD a koje smo i mi potpisali. Zašto je to tako, pitaćemo njih", naveo je Crnadak.

