Sutra pretežno oblačno uz sunčane periode

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno oblačno vrijeme uz sunčane periode i nešto toplije u odnosu na prethodne dane.

Ujutru će biti umjereno do pretežno oblačno i hladnije uz pojavu mraza, u kotlinama i oko rijeka sa maglom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče i tokom noći biće oblačno, na krajnjem sjeveroistoku i istoku moguć je prolazni slab snijeg.

Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus šest do nula, na jugu do dva, a najviša dnevna od jedan do pet, na jugu do 11 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus deset, Ivan Sedlo minus četiri, Kalinovik, Sokolac minus tri, Kneževo, Mrakovica minus dva, Srebrenica minus jedan, Mrkonjić Grad, Tuzla nula, Gacko, Ribnik, Sarajevo, Gradačac, Zenica jedan, Banjaluka, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Rudo, Srbac, Bihać dva, Novi Grad, Livno, Sanski Most tri, Prijedor četiri, Bileća osam, Široki Brijeg, Mostar devet, Trebinje 10, Neum 12 stepeni Celzijusovih.