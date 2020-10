Sutra promjenljivo oblačno, kiša na jugu i istoku

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti promjenljivo oblačno i vjetrovito vrijeme, sa sunčanim intervalima, a kiša i pljuskovi se očekuju na jugu i istoku.

Kraća kiša ujutro je moguća na jugu, dok će na zapadu i u centralnim krajevima biti vedro sa malo oblaka, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 17, na planinama od 10, a maksimalna dnevna od 19 do 25, na sjeveroistoku do 27, na planinama od 14 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren južni vjetar, sredinom dana lokalno pojačan.

Više sunčanih perioda očekuje se u utorak, 6. oktobra, i to u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 16, na planinama od devet, a maksimalna dnevna od 18 do 24, na planinama od 14 stepeni Celzijusovih.

Meteorolozi su za srijedu, 7. oktobar, ponovo najavili kišu i pljuskove, kada će jutarnja temperatura vazduha biti od devet do 15, na planinama od osam, a maksimalna dnevna od 13 do 18, lokalno na sjeveroistoku i do 23, na planinama od 12 stepeni Celzijusovih.

Nakon oblačnog dana u četvrtak, 8. oktobra, predveče se očekuje razvedravanje. Jutarnja temperatura od šest do 12, na planinama od četiri, a najviša dnevna od 11 do 16, na sjeverozapadu i jugu i do 18, na planinama od 11 stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica devet, Mrakovica 19, Kalinovik i Ivan Sedlo 20, Livno i Han Pijesak 21, Bihać, Mrkonjić Grad, Prnjavor i Sokolac 22, Trebinje 23, Bugojno, Sanski Most i Široki Brijeg 24, Banjaluka, Istočno Sarajevo, Prijedor i Sarajevo 25, Bijeljina, Zvornik, Tuzla, Foča i Grude 26, Doboj, Mostar, Neum i Srebrenica 27 i Zenica 29 stepeni Celzijusovih.