Sutra sastanak lidera, posljednja šansa za evropski put BiH

MOSTAR - Marinko Čavara, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (HDZ) rekao je da će sutra biti održan sastanak stranačkih lidera koji čine vlast na nivou BiH, a odmah dan nakon toga i sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

On je za RTV HB rekao da vjeruje da ima dovoljno vremena za dogovor oko reformskih zakona koje od BiH traži EU za otvaranje pristupnih pregovora.

"Bilo je uvjeravanje od svih evropskih zvaničnika koji su dolazili u posjetu da trebmo pokazati spremnost na dogovor, političkog napretka i da pokažemo da želimo ući u evropski krug zemalja i da će pregovori biti otvoreni 21. marta. Imamo vremena da donesemo zakone, vjerujem da će sastanak u Mostaru donijeti rezultate", rekao je Čavara.

Podsjećanja radi, pred BiH su postavljeni uslovi koje treba ispuniti kako bi EU odlučila da otpočne pregovore sa BiH. Od praktično četiri uslova koja prioritetno treba riješiti BiH je ispunila dva i to otvorila pregovore sa Frontex-om i usvojila Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Za pozitivnu odluku EU neophodno je da usvoji još dva zakona i to zakon o sudovima BiH i zakona o sukobu interesa. Oko ova dva zakona postoje poprilična sporenja, jer, recimo, kod zakona o sudovima sporne su nadležnosti Suda BiH koje se pokušavaju ozakoniti, kao i samo sjedište budućeg Vrhovnog suda BiH, dok je kod zakona o sukobu interesa sporno to što se pokušava da se taj eventualni zakon odnosi i na entitete na šta Republika Srpska ne pristaje.

