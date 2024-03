Suživot i humanost: Srpski odbornik dijeli iftare ljubavi

BANJALUKA - Pavle Agbaba, odbornik u Skupštini grada Novi Grad, zajedno sa članovima Islamske zajednice sugrađanima dijeli iftare, te na taj način pokazuje koliko, u stvari, znače dobrosusjedski odnosi.

Naime, Pavle je u razgovoru za "Nezavisne novine" rekao da se prošle godine pridružio ovoj akciji, te da je odlučio da pomogne i ove godine.

Kako je rekao, jedan od efendija je prošle godine pozvao građane da se pridruže i podrže ovu akciju, a on je bez razmišljanja odlučio da pomogne svojim sugrađanima.

"Nakon što je efendija pozvao građane, ja sam se odmah pridružio. Na početku je i njemu bilo iznenađenje to što sam ja kao neko ko je druge vjeroispovijesti odlučio da se prijavim", kazao je Pavle.

Prema njegovim riječima, smisao ovog pomaganja sugrađanima jeste zajedničko poštovanje, ali i njegovanje dobrosusjedskih odnosa.

"Ovo je divan gest prema građanima, a sam smisao je zajednički način obilježavanja praznika, međusobnog poštovanja, kao i dobrosusjedskih odnosa, ali i njegovanje suživota u gradu", rekao je Pavle.

Kako je dodao, on je za određeni broj iftara preusmjerio novac od svog odborničkog dodatka.

"Ja sam od svog odborničkog mandata preusmjerio dio novca za iftar, ostatak se finansira preko Islamske zajednice, ali i preko brojnih donacija", rekao je Pavle.

Kako je rekao, ljudi pozitivno reaguju i veoma su zahvalni.

"Ljudi se prijatno iznenade kada vide mene na vratima. Često se to ne završi samo podjelom obroka, nekad uđemo u kuću. Često iskoristim priliku da popričam s njima o problemima sa kojima se susreću, ali i da od njih dobijem savjete za razvoj lokalne zajednice", kazao je Pavle.

Kako ističe, osjećaj koji kod njega prevladava je poseban.

"Čovjek se tako poslije urađenog dobrog djela osjeća ushićeno, pogotovo kad vidim da naše malo nekom znači puno i da je često u životu potrebna samo lijepa riječ i minimalni gest kako bismo ljudima vratili vjeru u budućnost", kazao je Pavle.

Kako je dodao, ovakvim gestom kod ljudi budimo optimizam.

Naime, obroke za socijalno ugrožene građane kuvaju domaćice, a, kako je dodao, radi se o domaćim jelima.

"To su ljudi koji su u teškoj socijalnoj situaciji, mahom su to stariji ljudi koji žive sami, te im ovo sve mnogo znači. Ja ću se potruditi shodno svom i njihovom vremenu da ispoštujem što veći broj dana do praznika", kazao je Pavle.

Kako je rekao, taj obrok za građane predstavlja obrok ljubavi.

"Taj obrok za njih predstavlja izvjesni obrok ljubavi, jer se njih u tim danima neko sjetio, da sjedne s njima i popriča, ali i da im da vjeru i nadu u bolju budućnost i prosperitet", kazao je Pavle.

