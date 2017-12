Sva arhiva Tribunala ostaje u Hagu dok djeluje rezidualni mehanizam

HAG - Arhiva Haškog tribunala, nakon njegovog zatvaranja, ostaće u posjedu UN i u Hagu bar neko vrijeme dok je na snazi Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove, saznaje Srna u Tribunalu.

Početkom iduće godine trebalo bi da bude uspostavljen prvi info centar u Sarajevu u kojem će javnost imati mogućnost pretraživanje kompletne javne arhive tribunala.

Info centri, osim u Sarajevu, mogli bi da budu uspostavljeni i u drugim gradovima gdje se iskaže interes za to.

"Ukoliko ostane u podrumima, arhiva će samo skupljati prašinu, što nema nikakve svrhe jer cijela građa bi trebalo da bude na raspolaganju svima koji su zainteresovani za njeno proučavanje", rekao je izvor.

Veći dio javne arhive Haškog tribunala već je dostupan putem interneta (onlajn), ali su infro centri namijenjeni za one koji je potrebna neka vrsta tehničke podrške za pregledanje dokumenta.

Govoreći o istrazi koju provodi Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju o samoubistvu Slobodana Praljka, Srnin izvor je istakao da se nastoji da, ukoliko to bude moguće, ona bude okončana do kraja godine kako to pitanje ne bi ostalo neriješeno nakon zatvaranja Tribunala 21. decembra.

"Istraga Haškog tribunala u slučaju Praljak počela je prošle sedmice i vodi je sudija Hasan DŽalov", rekao je izvor.

Prema njegovim izvora, istraga se fokusira na to da li je bilo propusta u provođenju procedura koje su dovele do toga da Praljak izvrši samoubistvo, ali i u pravcu utvrđivanja činjnica da li su ispoštovane sve predviđene procedure.

Praljak je 29. novembra izvršio samoubistvo u sudnici Haškog tribunala, popivši otrov, nakon što mu je potvrđena prvostepena presuda od 20 godina zatvora za ratni zločin nad muslimanima u BiH.

Žalbeno vijeće Haškog tribunala potvrdilo je 29. novembra presude o udruženom zločinačkom poduhvatu šestorice funkcionera "Herceg-Bosne" i državnog vrha Hrvatske sa Franjom Tuđmanom na čelu tokom rata u BiH i da je sukob Hrvata i muslimana bio međudržavni, implicirajući učešće Hrvatske.