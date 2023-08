Svaki epilog optužnice protiv Dodika i Lukića produbiće krizu u BiH

SARAJEVO - Nakon što je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, i Miloša Lukića, v.d. direktora "Službenog glasnika Republike Srpske", zbog "nepoštovanja odluka visokog predstavnika", razgovarali smo sa pravnim stručnjacima koji kažu da su mogući razni scenariji, a koji će u svakom slučaju dovesti do velike političke pa i ustavne krize, čiji se kraj ne nazire.

Prvo, u slučaju da Sud Bosne i Hercegovine ne potvrdi optužnicu Tužilaštva BiH, što je malo vjerovatno, to bi značilo da "zakon" koji je nametnuo Kristijan Šmit, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika, nije ustavan, a to bi opet značilo da sve što je radio OHR u BiH u posljednjim godinama neustavno.

Druga mogućnost jeste da Sud BiH potvrdi optužnicu, što je već izvjesno, nakon čega će se ići u glavni pretres koji može trajati unedogled, a u kojem će se dokazivati, ne krivica za krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika iz člana 203 a, stav 1 Krivičnog zakona BiH, već ustavnost samog tog zakona, na kojem će se sasvim sigurno bazirati eventualna odbrana optuženih Dodika i Lukića.

Treća, takođe izvjesna varijanta je da Sud BiH proglasi krivim Dodika i Lukića, međutim po sili tog istog "zakona" po kojem su osuđeni, Dodiku i Lukiću, pored kazne od šest mjeseci do pet godina zatvora, posljedica osude su i prestanak službene dužnosti i prestanak zaposlenja kao i zabrana vršenja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kom organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava. U suštini, u slučaju osude, Dodik kao predsjednik Republike Srpske trebao bi da odstupi sa dužnosti, što je malo izvjestan scenario.

Ono što je zanimljivo jeste i to da je po Ustavu Republike Srpske predsjednik Republike Srpske dužan da potpiše ukaz o proglašenju zakona koje usvoji NS RS i to u roku od sedam dana od dana njegovog usvajanja u NS RS. Takođe, zanimljivo je i to da je Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske prvo stavio veto na Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH i Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske koje je donijela NS RS, a samo nekoliko dana taj veto povukao. Upravo ovi usvojeni zakoni bili su okidač Tužilaštvu BiH da podigne optužnicu protiv Dodika i Lukića. Odmah nakon što su ti zakoni usvojeni u NS RS, reagovao je Šmit, koji je poništio te zakone i donio izmjene Krivičnog zakona BiH po kojima su Dodik i Lukić optuženi, međutim, te Šmitove odluke nisu objavljenje u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Kada je riječ o optužnici, ona je proslijeđena Sudu BiH na odlučivanje, a u Sudu BiH rekli su da još nije donesena odluka.

Kako su naglasili u Sudu BiH, odredbama Zakona o krivičnom postupku BiH propisano je da je rok za odlučivanje o optužnici do 15 dana od dana prijema optužnice.

Još ranije, Dodik je optužnicu nazvao pravnim nasiljem naglašavajući da ona nema nikakve veze sa pravom, dok je Lukić juče naglasio da će "Službeni glasnik Republike Srpske" nastaviti da objavljuje ukaze predsjednika Republike Srpske.

On je rekao da su BiH i njen politički sistem dotakli dno i da je poražavajuće da Šmit pokušava da uređuje cijeli sistem i redemolira ga po svojoj volji.

"Dešavalo se da ljudi, obično tirani, u svojim sistemima pokušavaju nekoga nametnuti na neku funkciju, ali se nikada nije dešavalo da se onda cijeli sistem prilagodi tom nekom pojedincu. Vjerujem da se Šmit neće uvrijediti, ali pravim metaforu da je i Kaligula svog konja Incitatusa postavio za senatora, ali rimska država nije poštovala odluke tog nametnutog senatora", rekao je Lukić.