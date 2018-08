Sve institucije u funkciji izbora

SARAJEVO, BANJALUKA - Izvršna i zakonodavna vlast na svim nivoima u BiH svoj rad u posljednjih nekoliko mjeseci podredila je isključivo predstojećim izborima i gotovo je sigurno da u naredna dva mjeseca parlamenti i vlade na svim nivoima neće uraditi ništa što nije u funkciji izbora, kampanje i dodvoravanja biračima, a za sve to vrijeme najnormalnije će primati platu.

Već danas je gotovo sigurno da nastavak sjednice Predstavničkog doma parlamenta BiH započete još krajem jula neće biti održan ni u septembru, a to nam je potvrdilo nekoliko poslanika, koji mjesečno primaju oko 5.000 KM i koji naglašavaju da nema šanse da se poslanici sa terena povuku u parlament.

Takođe, poslanici parlamenta BiH, sudeći barem po zvaničnom sajtu, u narednim mjesecima neće imati nikakve ni međunarodne aktivnosti iako su nadaleko poznati po svojim vrlo čestim i skupim putovanjima. Jedina aktivnost koja je najavljena u ovom mjesecu je sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH, zakazana za 30. avgust, ali u sastavu ovog odbora nema poslanika.

"I za posljednju sjednicu bilo je pitanje da li će biti održana. Mislim da je iluzorno očekivati da u septembru imamo sjednicu jer neće niko sa terena doći u parlament, a ne zna ni o čemu će raspravljati u njemu", rekla je Dušanka Majkić, poslanik SNSD-a u Predstavničkog doma BiH.

Kao i s parlamentom BiH, slična situacija je i s ostalim zakonodavnim tijelima u BiH, a ništa bolje nije ni kada je u pitanju izvršna vlast jer je posljednja sjednica Savjeta ministara BiH održana 1. avgusta, a sljedeća još nije ni najavljena. Entitetske vlade sastaju se obično jednom sedmično, ali, kako naglašavaju i sudeći po saopštenjima sa sjednica, evidentno je da su svi okrenuti ka 7. oktobru. Sve što se može očekivati u narednim danima i mjesecima jeste rad institucija u funkciji izbora i zloupotreba javnih resursa za predizbornu kampanju.

Analitičari naglašavaju da je zloupotreba institucija prisutna na svim nivoima te da to rade i vlast i opozicija te da to nije ništa novo u odnosu na ranije izbore.

"Mi ne znamo uopšte kako država funkcioniše u ovom periodu pred izbore. Često se to pitamo jer institucije uopšte ne rade ono što bi trebalo da rade. Građani su prepušteni sami sebi i zato imamo jedno opšte razočarenje, odlaske mladih iz ove zemlje", rekla je Murisa Marić, predsjednica Udruženja "Don", koje je dio koalicije "Pod lupom".

Ono što je problem u BiH jeste da kampanja za izbore počinje mjesecima prije zvanične i da već početkom godine institucije, odnosno ljudi koji vode institucije i političari, počinju razmišljati u funkciji izbora i sve što dalje rade je s ciljem političke promocije i dodvoravanja biračima.

"To rade sve stranke i svi političari i nema izuzetaka, od lokalnog do državnog nivoa. Centralna izborna komisija BiH je ta koja bi to donekle trebalo da sankcioniše, jer mi imamo kampanju prije zvanične kampanje i zloupotrebu javnih resursa u kampanji, čemu se mora stati u kraj", rekla je Marićeva.