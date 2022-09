Sve stranke žele evropske vrijednosti

BANJALUKA - Iako evropske integracije ne dominiraju u predizbornoj kampanji pred opšte izbore u oktobru, sve stranke, barem one koje djeluju u Republici Srpskoj, ističu da su načelno opredijeljene za preuzimanje evropskih vrijednosti u pravni sistem Srpske i BiH.

Igor Žunić, predsjednik Kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini (NS) RS, kaže za "Nezavisne novine" da se podrška putu ka članstvu u EU nalazi u svim strateškim dokumentima te stranke.

"To je naše opredjeljenje i smatramo da je to najbolje za ukupne odnose u BiH. Svjesni smo da se svijet mijenja velikom brzinom, politički i ekonomski odnosi se razvijaju tako brzo da se ne može predvidjeti ni to kako će izgledati EU i da li će opstati. Jasno je da je veće učešće liberala, zelenih i još nekih partija oslabilo EU kao politički faktor u svijetu. Imam osjećaj da EU postaje lutka kojom upravlja Amerika", kaže Žunić.

Međutim, i pored toga, kako kaže, SNSD i dalje želi da da podršku evropskim vrijednostima.

"Želimo da se borimo za veći stepen demokratije, bolje zakonodavstvo i bolji ekonomski standard. Zasad te vrijednosti još vidimo u EU i tim putem idemo. Šta će donijeti budućnost, vidjećemo. Važno je biti sposoban da se prilagodiš na sve novonastale okolnosti, a to mogu samo iskusni i mudri lideri i iste takve politike koje provode", rekao je on.

Mirko Šarović, predsjednik SDS-a, kaže za "Nezavisne novine" da je za njegovu stranku i njega ključ da BiH uđe u EU i "Otvoreni Balkan".

"Moj plan je da budemo u EU za osam godina. Spreman sam pokrenuti aktivnosti koje bi otvorile put prijemu BiH u članstvo u EU po skraćenom postupku. Uvjeren sam da se oko takve ideje može okupiti snažan i širok front koji uključuje najveći dio vlasti i opozicije na svim nivoima u BiH. Samo otvaranje puta ka EU bilo bi veliki napredak za BiH", smatra on.

Prema njegovom mišljenju, aktuelne vlasti zadnjih godina nisu mnogo uradile na ispunjavanju obaveza koje su postavljene ispred BiH niti na ispunjavanu evropskih standarda.

"Dostizanje evropskih standarda podrazumijeva i neka odricanja, kontrole, nadzor nad trošenjem novca, drugačiju ulogu pravosuđa i drugih kontrolnih organa, a to nekima očito nije u interesu", smatra on.

Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske, za "Nezavisne novine" ističe da je njegova stranka zajedno sa svim drugim strankama opredijeljena za evropski način upravljanja i evropski sistem.

"Mi ne težimo tome zato što je to tako u EU, nego zato što bi tako našim građanima bilo bolje. To treba odvojiti od administrativnog pristupanja EU, jer je to dio standarda koji su predmet političkih uslovljavanja. Mi treba evropskim standardima da težimo zato što bismo tako imali efikasnije pravosuđe, bolju državnu upravu, sistem poticaja, kontrole, proizvodnje, društvene dobiti i BDP-a. To su svari zbog koji treba da usvojimo ta pravila koja su se pokazala dobrim u EU", smatra on.

Dodaje da rat u Ukrajini i, kako kaže, nedefinisana spoljna politika EU dovode u sumnju sam proces, ali da vrijednosti ostaju dio onog što RS i BiH treba da usvoje.

"Najbolji model uprave je evropski i mi njega treba da biramo bez obzira na to da li ćemo stići ili nećemo stići do Evrope, jer je riječ o našim građanima", rekao je on.

Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, kaže za "Nezavisne novine" da su se ljudi umorili od evropskih integracija, jer se i dalje ne vidi epilog tog puta, ali da PDP u svom programu nosi principe EU.

"U svakom slučaju mi smo stranka koja želi evropske vrijednosti, punu vladavinu prava, evrospke plate, penzije, šanse za posao, obrazovanje i kvalitetan život. Želimo neku vrstu blagostanja u kojem se osjete koristi od svog rada i doprinosa u društvu u kojem živimo. To se posebno odnosi na ovaj dio koji se tiče vladavine zakona koja mora biti primarni cilj svih da zakon bude jednak za sve", smatra on.

Ramiz Salkić, član Glavnog odbora SDA, kaže da je njegova stranka čvrsto opredijeljena za članstvo BiH u EU.

"Svi naši dokumenti govore o tom opredjeljenju. Voljeli bismo kada bi sve stranke podržavele ovaj put i prestale blokirati usvajanje zakona koji su preduslov našem napretku na evropskom putu", rekao je Salkić za "Nezavisne novine".