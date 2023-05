Sve veća netrpeljivost među dojučerašnjim saborcima

BANJALUKA - Opozicija u Srpskoj je postala opozicija sama sebi.

Tako se čini u ovom trenutku, jer bilo ko ko ima pristup medijima ili društvenim mrežama može se uvjeriti u međusobna prepucavanja gotovo svih protiv sviju.

Iako se možda može reći da netrpeljivost unutar političkih saboraca traje od trenutka kada je Jelena Trivić objelodanila formiranje Narodnog fronta, kulminacija sukoba dogodila se u ponedjeljak, kada je upravo Trivićeva potvrdila da je ovoj stranci pristupio i Aleksandar Trninić, narodni poslanik iz SDS-a.

To je već treći poslanik u aktuelnom sazivu Narodne skupštine RS koji je u posljednjih nekoliko mjeseci napustio stranku sa kojom je osvojio mandat na izborima i pridružio se novoj partiji. Prije njega, podsjetimo, to su uradili Radislav Dončić iz PDP-a i Željko Dubravac iz DNS-a. Trivićeva je takođe od osnivanja stranke do danas uspjela da okupi i brojne odbornike širom lokalnih zajednica u Srpskoj, praveći tako već jaku bazu za predstojeći period.

Ali, politički transfer Trninića je kap koja je prelila čašu za SDS. "Preciznije rečeno, crvena linija, preko koje ova stranka ne može preći", rekao je Milan Miličević, vršilac dužnosti predsjednika SDS-a. On je poručio da je do sada prećutao neke ranije prelaske, vjerovatno misleći na Aleksandra Petkovića, jedinog odbornika koga je SDS imao u Banjaluci.

Lider SDS-a je dodao da ovakvo usitnjavanje opozicije "samo koristi trenutnoj vlasti u Republici Srpskoj".

Naravno, u odbranu Trivićeve stali su njeni novi saborci, između ostalih i Slobodan Stanić, bivši predsjednik Odbora za zdravstvo upravo SDS-a, koji je rekao da je crvena linija pređena kada je Miličević otišao kod Dodika, te da baš on svojim djelovanjem usitnjava SDS.

Na novi politički transfer nije ostao imun ni lider Liste "Za pravdu i red" Nebojša Vukanović. On je istakao da "ko jednom preleti iz interesa, može se očekivati da će to isto učiniti i neki drugi put". Ali, Vukanović je isto tako nedavno zamjerio što se u javnosti spinuje sukob i tenzije u opoziciji, te pokušao da smiri situaciju, poručujući da im je aktuelna vlast zajednički politički neprijatelj.

Iako se iz PDP-a konkretno sada nisu oglasili, oni su djelovanje Narodnog fronta na samom početku nazivali dobrim ukoliko ne bude usitnjavanja opozicije. Ali, nakon što su i njihovi odbornici u pojedinim lokalnim zajednicama, kao i jedan narodni poslanik, promijenili politički dres, iz njihovih usta izletjele su riječi "papci i preletači". Javna je tajna da je

Trivićeva napustila PDP zbog neslaganja sa Draškom Stanivukovićem i čini se da bi upravo odnos njih dvoje mogao da riješi opozicionu sudbinu jer se može pretpostaviti da će se oboje kandidovati za gradonačelnika Banjaluke naredne godine.

Stanivuković je poslao poruku da će, ako se to desi, pobijediti Trivićevu i "da joj tako nešto ne treba u političkoj karijeri". Iako za mnoge u opoziciji nema sukoba, treba istaći da se godinama spekuliše kako dio SDS-a i PDP-a otvoreno sarađuje sa vlastima na lokalnom nivou, ali da rukovodstvo obje stranke neće ili ne smije da reaguje na tako nešto.

O svemu navedenom iz Narodnog fronta se najavljuje da će uskoro biti jači za mnoga druga poznata imena. Spekuliše se odavno da je jedno od njih zamjenik predsjednika SDS-a Milan Radović, koji već mjesecima nije politički prisutan u Republici Srpskoj. "Nezavisne novine" već nekoliko puta pokušale su da stupe u kontakt sa Radovićem, ali na naša pitanja nije odgovarao.

A dok se međusobno bacaju otrovne strelice, većina opozicije ipak je našla zajedničku tačku, čak i sa vlastima u Srpskoj. Ona se zove miting "Srbija nade", koji u petak 26. maja, organizuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Jedini koji je javno kazao da neće na skup je Nebojša Vukanović, koji je poručio da je njegova Lista neutralna, te da se neće miješati u politička dešavanja u Srbiji.

Sve u svemu, naizgled opšte rasulo u opozicionim redovima, ide u korist lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, koji može mirno pratiti kako se stvari odvijaju.

A upravo je Dodik dolio ulje na vatru kada je nedavno "zahvalio Trivićevoj" što je razbila opoziciju i njima omogućila da oni to ne moraju raditi.

"Sve ovo što se dešava vodi do zaključka da Dodik apsolutno ne treba da strahuje od izbora zato što neće ostati niko u redovima opozicije sa kapacitetom da ga pobijedi u trci za bilo koju inokosnu funkciju", smatra novinar Darko Momić.

Ako stanje ostane kako jeste, mišljenja je da Trivićeva na opštim izborima 2026. godine ne treba ni da pomišlja na podršku PDP-a, SDS-a i Nebojše Vukanovića.

"Ali ne samo ona... Trenutno ne vidim mogućnost za zajednički nastup opozicionih stranaka, niti bilo koga personalno u opoziciji ko bi mogao da obezbijedi podršku kompletnog opozicionog bloka", kaže Momić, ostavljajući ipak oprezan pristup ovom stavu.