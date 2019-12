Svi pričaju, a niko ne traži smanjenje PDV-a

SARAJEVO, BANJALUKA - Iako u posljednje vrijeme mnogi zagovaraju da bi trebalo da bude uvedena druga stopa PDV-a, odnosno da se smanji stopa na dječju hranu, odjeću i osnovne prehrambene namirnice, još nisu stigli niti zvanični zahtjev niti inicijativa za to.

Nataša Krsman, portparol Upravnog odbora UIO, potvrdila je "Nezavisnim" da nisu dobili zvanične incijative niti zahtjeve za promjenu stope PDV-a.

"Trenutno je u proceduri donošenje novog zakona o PDV-u i UO UIO usvojio je nacrt u kome se postojeća stopa ne mijenja, ostaje 17 odsto. Ovaj nacrt zakona još nije upućen Savjetu ministara BiH u dalju proceduru, jer se čeka izjašnjenje nadležne parlamentarne komisije u Federalnom paralementu, dok su svoje primjedbe dostavili iz Narodne skupštine RS", kaže Krsmanova.

Dodaje da će novi zakon o PDV-u proći sve potrebne procedure, uključujući i javne konsultacije, te da će svi zainteresovani moći dostaviti svoje prijedloge i sugestije.

Goran Radivojac, ekonomski analitičar, smatra da smanjenje PDV-a na dječju opremu i hranu nije veliko odricanje za budžet BiH, te da je to provodivo i da bi svakako bilo pozdravljeno u javnosti.

"Ono što je ključno pitanje je da ta roba zaista i pojeftini za taj iznos. Ako smanjujemo stopu sa 17 na pet odsto, onda ta roba treba i da pojeftini za taj iznos, a ne da trgovci to zloupotrijebe pa dignu svoju maržu za 12 odsto, pa da ta cijena ostane ista, te o tom efektu treba voditi računa", upozorava Radivojac za "Nezavisne". Ističe da je za to potrebna promjena Zakona o PDV-u i edukacija zaposlenih u UIO BiH, ali smatra da to nije višegodišnji proces, jer su oni već obučeni za to.

S njim se slaže i Nemanja Vasić, potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH, koji kaže da se stopa PDV-a može smanjiti, ali smatra da efekti neće biti oni koji se očekuju dok se trgovcima ne odrede marže na osnovne namirnice.

"Imamo najskuplje lijekove u regionu, naši ljudi i dan-danas kupuju lijekove u apotekama u regionu zato što mi nemamo kontrolu trgovaca koji određuju maržu po svome", rekao je za "Nezavisne" Vasić, koji smatra da bi efekta bilo ako trgovci razliku između sadašnje i neke nove stope PDV-a ne bi ostavili sebi.

Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja za zaštitu potrošača DON iz Prijedora, kaže za "Nezavisne" da je za sve u ovoj zemlji potrebna politička volja.

"Mogu biti dobri zakoni, ali ako ne postoji politička volja i usaglašenost, ako ne postoji to da svi jednako razmišljamo i da treba da pričamo o natalitetu, stopa PDV-a neće značiti ništa", rekla je Marićeva.

Jovan Radovanović, predsjednik Udruženja "Četiri plus", kaže za "Nezavisne" da zagovaraju da se stopa ukine, ali bi i smanjenje dobrodošlo, posebno sada kada se borimo za natalitet i stimulisanje rađanja djece.

"Dosad nismo nailazili na razumijevanje, sad čujemo prve izjave nekih političara da se slažu sa tim, a značajno je jer se radi o članu Predsjedništva BiH iz RS", kaže Radovanović i tvrdi da se godinama obraćaju dopisima raznim institucijama, među kojima je i UIO BiH, da se ukine PDV za dječju opremu, garaderobu i hranu.

Podsjećamo, Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, nedavno je rekao da je u BiH potrebno smanjiti stopu PDV-a na dječju hranu, odjeću i osnovne prehrambene namirnice, te da u tom smislu PDV treba da bude pet-šest odsto.

"Ipak, trebalo bi u tom pogledu da se racionalno misli i napravi neka nova matematika", rekao je tada Dodik, dok je Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH, rekao da je o tome mnoge puta govorio i da je njegov stav uvijek bio jasan, a to je da bez jasnih analiza ne možemo ulaziti u velike promjene kao što je diferencirana stopa PDV-a, povećanje stope ili izmjena tajminga obračuna prijave PDV-a.

"Moramo znati da je to kompleksan sustav i da je UIO institucija koja počiva na više povezanih kotača i kada jedan od njih zakoči imamo problem otvaranja crnog tržišta, utaje poreza, nemogućnosti naplate i sličnih problema. Mislim da se moramo uklapati u svjetske standarde porezne politike, ali i da moramo odgovoriti aktualnom trenutku kod nas u BiH", rekao je Bevanda.