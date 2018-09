Svi svojataju fotelju šefa Vlade RS

BANJALUKA - Iako oktobarski opšti izbori nisu ni održani, niti se zna kakav će biti omjer snaga u Narodnoj skupštini Republike Srpske, svaka politička partija već je počela da svojata mjesto premijera Republike Srpske.

Kao i prethodne izbore, i ovaj put premijersku fotelju otvoreno žele i SNSD i DNS, ali i socijalisti, koji su kako kampanja odmiče sve glasniji u priči da imaju čovjeka za tu funkciju.

"Buduću Vladu Srpske će predvoditi kadar SNSD-a, zato što će to biti najjača politička partija sa najvećom podrškom i tu neće biti nikakve mogućnosti za bilo kakve razgovore o nečemu drugom", rekao je nedavno Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, dodajući da već zna ko će to biti, ali da nije lijepo da to sada govori.

Ipak, u DNS-u neće ni da čuju da će budući premijer biti iz SNSD-a i tvrde da od toga neće biti ništa.

"Pročitajte koalicioni sporazum. Mi poštujemo sporazum i insistiraćemo na njegovom sprovođenju", rekao je za "Nezavisne" Marko Pavić, lider DNS-a, dodajući da predsjednik SNSD-a o mjestu premijera govori u funkciji predizborne kampanje.

Što se tiče sporazuma koji su potpisali SNSD, DNS i SP, u njemu je navedeno da će ove tri stranke podržati kandidate za pojedinačne funkcije, odnosno za predsjednika RS i člana Predsjedništva BiH iz RS, koje je dao SNSD, te da će nakon izbora DNS prvi birati funkciju, a u tom slučaju ova stranka će sasvim sigurno tražiti mjesto premijera.

Kada je riječ o imenima, prema nezvaničnim informacijama nekoliko ljudi iz SNSD-a se vidi na funkciji premijera, a najveće šanse, barem zasad, su na strani Zorana Tegeltije, aktuelnog ministra finansija RS, dok u DNS-u najveće šanse ima Milan Radović, direktor Nove banke i kandidat za poslanika ispred ove stranke.

U prisvajanju premijerske fotelje ne zaostaju ni socijalisti, te je nedavno Slobodan Protić, predsjednik Izvršnog odbora ove stranke, rekao da "budući predsjednik Vlade ne da mora, nego bi bilo potpuno logično da bude iz redova Socijalističke partije".

S druge strane, odnosno u Savezu za pobjedu, stvari su malo jasnije. Prema koalicionom dogovoru SDS-a, PDP-a i NDP-a, premijer Srpske u slučaju pobjede ove koalicije biće Dragan Čavić, lider NDP-a, koji u kampanji već predstavlja svoj plan koji će sprovesti kao premijer, a za koji kaže da je jasan i konkretan.

"Takav je dogovor. U slučaju da Vukota Govedarica, kandidat za predsjednika RS, pobijedi za predsjednika RS, mandat za sastav Vlade Republike Srpske daće Čaviću, koji će onda morati tražiti podršku 42 poslanika. Vukota je čestit čovjek i vjerujem da tu neće biti nikakvih odstupanja", rekao je Zdravko Krsmanović, potpredsjednik NDP-a.

On kaže da su odnosi u vladajućoj koaliciji narušeni i da je posljedica toga da svi traže mjesto premijera, naglašavajući da se DNS osjeća ugroženo u koaliciji, posebno jačanjem Nenada Stevandića i Ujedinjene Srpske, koja se u javnosti već vidi kao neko ko će da zamijeni DNS.