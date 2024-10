Svijetli primjer u BiH: Trojica protivkandidata u kampanji bez ružne riječi

- Želimo da prevaziđemo političke sukobe i svađu, no za to je potrebna hrabrost.

- Moraće jednom doći do tog mira i da tolerancija zavlada, pa da počnemo svi da radimo za napredak.

- Međunacionalnih problema nikada nije bilo, a i kada se dese, važno je ugasiti ih jer su to stavovi pojedinaca, a ne cijele lokalne zajednice, te na njima ne treba ubirati političke poene.

Iako možda zvuči kao utopijski narativ i potpuno je suprotno politikama koje se vode na nivou cijele Bosne i Hercegovine, gorenavedene izjave su zapravo istinite i izjave su tri kandidata za načelnika jedne opštine, i to ispred SNSD-a, SDS-a i SDP-a.

Riječ je o opštini Vukosavlje sa svega 5.000 stanovnika koje je sastavljeno od povratnika Bošnjaka, Srba, Hrvata i nacionalnih manjina.

Dejan Jović, kandidat SNSD-a i trenutni v.d. načelnika opštine, Zekerijah Bahrić, zajednički kandidat probosanskih stranaka iz SDP-a, i Bojan Rakić, SDS-ov kandidat, trojica su mladih ljudi, političara, koji jednoglasno stoje iza stava da ko god od njih trojice na ovim lokalnim izborima odnese pobjedu za cilj ima isključivo prosperitet Vukosavlja te da bilo kakvim nacionalnim tenzijama i govoru mržnje nema mjesta.

Ekipa "Nezavisnih novina" posjetila je ovu opštinu netom prije lokalnih izbora, te smo sa sva tri kandidata na istom mjestu i u isto vrijeme razgovarali o svim tekućim stvarima, njihovim kandidaturama, ali i o suživotu i životu u Vukosavlju.

"Mene su roditelji učili da se ljudi dijele na dobre i loše i ništa drugo. Zaista nije bitno ko se kako zove. Svi smo mi bili u miješanoj školi i nikada se nije pravila ta podjela. Djeca su sva neiskvarena, pokvare ih odrasli, a na nama je da budemo primjeri i da učimo svoju djecu da ne dijele ljude. Moraće jednom doći do tog mira i da tolerancija zavlada i da počnemo svi da radimo za napredak, a ne da se svađamo oko nebitnih stvari za život i budućnost", riječi su ovo Dejana Jovića.

Iako su možda ovo Jovićeve riječi, njegovi protivkandidati misle isto - u njihovoj opštini nije bilo nekih značajnih nacionalnih tenzija.

"I ako se slučajno desi neka sitnica, mi se odmah aktiviramo da se to ne širi. Na primjer, ako u nekoj školi neko od djece napiše nešto ružno, praksa je da to odmah ide u javnost i da se pravi frka oko toga. Ali ne i nama, jer to nije cilj pomirenja i suživota. To bi bilo samo ubiranje poena, a na kraju krajeva to je pojedinac, a ne stav cijele zajednice", naveo je Jović, trenutni v.d. načelnika opštine.

Ističu da sve probleme rješavaju razgovorom, analizom i čine upravo ono što je u interesu svih žitelja te opštine.

"Sva neslaganja treba konstruktivno rješavati, najlakše je agresivno djelovati, ali bitno je spustiti loptu i upravljati konfliktnim situacijama. Daleko od toga da je kod nas idealno, ima i kod nas zeznutih situacija. Ali bitno je da mi ostanemo pribrani i da na kraju izgladimo situaciju kako ona ne bi eskalirala i da donesemo najbolju odluku koja je u interesu građana. Ako situacija u bilo kojem trenutku eskalira, tu je posao zaboravljen. U prvi plan dođu sukobi. Ja više u našoj državi ne znam ni ko se sve s kim svađa, oni se samo svađaju, a ni ne znaju koji je povod. A posao koji treba da se obavi stoji. Stoga mi želimo to da prevaziđemo, a za to treba i hrabrosti", riječi su Zekerijaha Bahića.

Njih trojica su upravo oličenje te hrabrosti i pokazatelj da može i mora drugačije.

"Danas je trend da se vodi ofanzivna kampanja. Međutim ja sam imao dogovor i sa opštinskim odborom da nećemo ići u takvu kampanju. Nudimo svoj program, onaj ko želi da prihvati ono što nudimo to će i da podrži, podmetanja nisu potrebna. Nikad nismo ni razmišljali da se medijski prepucavamo, jer nije nam u cilju da se prikaže ružna slika o našem Vukosavlju", ističe Rakić.

Trenutni v.d. načelnika opštine Dejan Jović ističe da je normalno da je u ovom periodu politika u fokusu, da vlada malo veća euforija i među građanima, ali najbitnije je da između njih trojice nema zle krvi i problema.

"Što se tiče pritiska sa vrha, mislim da ga nema niko od nas. Mi komuniciramo i na dan izbora međusobno. Dobra ideja je uvijek prihvaćena te za glavni cilj imamo šta i gdje možemo nešto pozitivno izvući za našu opštinu", objašnjava Jović.

O hrabrosti da istupe iz političkih kalupa, ali i kritikama koje dobijaju kada na neke stvari ne reaguju, dosta je govorio i Bahić, te istakao da oni za cilj imaju da se posao završi i smiri situacija.

"Treba imati hrabrosti da se odupreš onim ljudima koji te forsiraju da radiš takav način politike kakav se vodi u našoj državi, jer ti tu navodno ispadaš slabić. Nisi ti slabić, ja mislim da si i mudriji i hrabriji. Nas trojica se ne slažemo u nizu situacija, ali funkcionišemo i na kraju nađemo rješenje", otvoren je bio Bahić.

Prvo pitanje koje smo im postavili je da nam kažu kakav je to život u malom Vukosavlju, da nam opišu tu opštinu, a dobili smo gotovo identične odgovore. Vukosavlje je mala, ali složna opština, na raskrsnici puteva. Mirno mjesto okruženo prirodom, dobrim ljudima, sa fantastičnim geografskim položajem.

Iako se čini gotovo idilično, naši sagovornici ističu da se ne slažu uvijek i u svemu, te navode da često dođe do polemika oko određenih pitanja, ali da na razuman način uspijevaju doći do rješenja. Kao jedan od razloga navode svoje profesije zbog kojih na drugačiji način pristupaju određenim problemima.

"Pokazali smo do sada da smo prije svega ljudi koji žive i rade zajedno, a politika je nešto što treba biti sekundarno u našem životu jer mi treba da živimo i stvaramo zajedno u Vukosavlju i za Vukosavlje. Jer, nema nas mnogo, to nas je što nas je i ne treba da se zavađamo zbog politike. Do sada smo uvijek pokušavali, da nađemo zajedničku riječ u svemu. Koliko je uspijevalo do sada ili nije, to je na građanima da prosude", govori Rakić.

Ekipa "Nezavisnih" se uvjerila da su ovo zaista mladi i sposobni ljudi, zdravih stavova i razmišljanja. A poznato je da slogom rastu male stvari, dok se neslogom i one najveće raspadaju.

"Mislim da ključ leži u tome što smo sva trojica ostvareni pored politike, imamo svoje male privatne poslove. Najčešće problem stvaraju oni kojima se sve vrti oko politike i koji nemaju ništa osim toga. Što bih ja morao biti isključivo političar? Ako nemaš taj teret da moraš biti načelnik pod svaku cijenu i da moraš biti na nekoj poziciji, onda ideš hladne glave", objašnjava Jović.

Iako se o Vukosavlju pisalo jako malo, gotovo nikako, ono što se o ovoj opštini moglo pročitati jeste da tu opozicija ne postoji. No, njih trojica ističu da se, ako se govori o tome ko je u vlasti, tu nema opozicije, ali normalno je da ima opozicije u smislu suprotstavljanja nekim idejama i stavovima i to je sasvim normalno.

"Kod nas kad kažu da si opozicija, to znači da moraš da napadaš stavove pozicije, bili oni dobri ili ne. To nije tako. Ako je nešto dobro za narod, naravno da nećemo biti protiv toga samo zato što su to predložili oni koji su na vlasti, ali isto tako nećemo klimati glavom ako nam se nešto ne dopada", navodi Bahić, uz kratki upad njegovog kolege iz SDS-a: "Slažemo se da se ponekad ne slažemo."

"Upravo tako. Mi smo svi ugroženi i svi imamo iste želje, da imamo posao, da možemo školovati djecu, da se imamo gdje liječiti i to su naši nacionalni interesi, a ne to je li neko na nekoj poziciji i koje je vjere", završava Bahić Rakićevu misao.

Za kraj smo ih upitali šta misle jedni o drugima, na šta nakon polučasovnog razgovora sa njima sad već nismo dobili iznenađujući odgovor.

- "Ja o njima dvojici kao ljudima mislim sve najbolje. Radne smo kolege, družimo se, razmjenjujemo ideje i mimo politike. Funkcionisali smo protekle četiri godine i ne vidim razlog da to prestane. Nama je i poslije izbora sjesti zajedno i raditi", jasan je bio Rakić.

- "Radimo zajedno, u istoj smo zgradi, na istom spratu. Smatram da su obojica kvalitetni ljudi, školovani, obrazovani. Znam da su dobri ljudi, a politika je takva kakva jeste. Sjedili smo prije mjesec dana i pričali. Nismo mi naivni pa da smo očekivali da sve ide glatko", naveo je Jović.

- Našoj opštini trebaju ljudi kao što su njih dvojica. Poznajem obojicu, znam da su vrijedni, pošteni i pametni. Ostali su u Vukosavlju iz istih razloga kao ja i sva trojica imamo iste ciljeve", zaključio je Bahić.

Kroz razgovor dodali su i da se čuju tokom cijelog dana izbora, a u ponedjeljak, što se njih trojice tiče, pružiće ruku jedan drugom i čestitati onome ko pobijedi, te nastaviti normalno funkcionisati.

