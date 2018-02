Svjedok na suđenju: "El mudžahedin" slušao Mahmuljinova naređenja

SARAJEVO - Na suđenju bivšem komandantu Trećeg korpusa Armije RBiH Sakibu Mahmuljinu svjedok Tužilaštva BiH bivši komandant 35. divizije Fadil Hasanagić potvrdio je da su pripadnici odreda "El mudžahedin" bili u stalnom kontaktu sa Mahmuljinom, te da su slušali njegova naređenja.

Hasanagić je pojasnio da je tokom operacije "Farz 95", odred "El mudžahedin" bio pretpočinjen 35. diviziji, a kojoj je nadređeni bio komandant Trećeg korpusa.

Svjedok je rekao da je tokom te akcije obaviješten da je u širem rejonu sela Kesten 328. brigada zarobila pedesetak pripadnika Vojske Republike Srpske, među kojima su bile i tri žene, pojasnivši da su mudžahedini oteli te zarobljenike, te da je od svog podređenog saznao da se zarobljenici zlostavljaju na "13. kilometru" i da se počelo s ubijanjem.

Hasanagić je tvrdio da je o tom događaju usmeno obavijestio Mahmuljina, a da je pisanim putem zatražio da se obavijeste komanda i komandant korpusa, prenosi Birn.

Svjedok je ispričao kako je svog podređenog poslao do "13. kilometra", ali da mu nije bilo dopušteno da stupi s njima u kontakt, te da je o tome poslao izvještaj komandantu korpusa na šta mu je Mahmuljin rekao - "Riješće se to" ili "Riješićemo to".

Hasanagić je rekao da je komandant korpusa imao kontrolu nad odredom "El mudžahedin", odnosno da je odred bio u sistemu rukovođenja i komandovanja Trećeg korpusa.

On je pojasnio da nije bio u kontaktu s komandantom odreda "El mudžahedin", te da je, kada bi nešto i htio da preduzme, prvo morao pitati Mahmuljina šta da uradi.

"Komandant korpusa je mogao nešto uraditi", istakao je Hasanagić.

Optužnica tereti Mahmuljina da, kao komandant Trećeg korpusa Armije RBiH u čijem je sastavu djelovao i odred "El mudžahedin", ništa nije preduzeo da spriječi zločin pripadnika ovog odreda nad ratnim zarobljenicima i srpskim civilima tokom vojne akcije na širem području Zavidovića i Vozuće tokom 1995. godine.

Nastavak suđenja zakazan je za 28. februar.