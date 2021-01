Tabaković: Desila se krađa u Srebrenici, odluka CIK-a očekivana

SREBRENICA - Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici donijela odluku o poništavanju izbora na 26 redovnih biračkih mjesta u Srebrenici te na dva mjesta za glasanje u odsustvu.

Alija Tabaković, kandidat za načelnika opštine Srebrenica ispred koalicije "Moja adresa Srebrenica" kaže za Anadoliju da je odluka CIK-a očekivana.

"Dobro je da se obistinilo ono o čemu smo mi pisali žalbe i na što smo upozoravali, da je povrijeđeno izborno pravilo i da se desila krađa u Srebrenici", kaže Tabaković koji dodaje da nije zadovoljan dijelom odluke koja se odnosi na glasanje putem pošte.

Kazao je da će se obratiti Apelacionom odjeljenju Suda BiH, obzirom da je oko 50 odsto glasača putem pošte izvan BiH i to su glasovi koji će opredijeliti pobjednika kako za načelnika tako i za skupštinsku većinu.

"Negdje oko 800 koverti, bar za Bošnjake, nije na vrijeme poslato i nije na vrijeme vraćeno u Bosnu i Hercegovinu", istakao je Tabaković.

Prema riječima Tabakovića, "ovo je prvi puta da je CIK valjano odradio posao na terenu" i pokazao da se "ne može prekrajati volja građana".

"Ovo je prvi puta da se stavilo do znanja da se ne može prekrajati volja građana i da se za to ne snosi odgovornost. Mi još nismo vidjeli odluku i kakvi su detalji. Treba povesti računa o odgovornosti onih koji su krali i omogućili krađu, a to je prije svega OIK. Bilo bi neodgovorno da ova Općinska komisija provodi izbore, budući da oni snose najveći dio odgovornosti, jer nisu proveli izbore u skladu sa zakonom", smatra Tabaković.

Na današnju odluku CIK-a Tabaković očekuje brojne reakcije, ali dodaje da je koalicija "Moja adresa Srebrenica" i prije samih izbora upozoravala javnost na neregularnosti.

"Mi smo od samog početka upozoravali na neregularnosti. Upozoravali smo na neregularnosti koje su se dešavale u predizbornom procesu, kao i na dan izbora", rekao je Tabaković.

On je dodao da Bošnjaci u Srebrenici i politički predstavnici Bošnjaka u ovom gradu očekuju da izbori budu fer i korektni, a rezultate će prihvatiti kakvi god da budu.

"Mi smo samo zahtjevali da se izbori provedu u fer i poštenoj atmosfeti. Ko god da bude pobjednik u takvoj situaciji, mi ćemo prihvatiti rezultate i nećemo praviti nikakav problem", poručio je Tabaković.