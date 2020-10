Tadić: Do kraja godine biće predmeta visoke korupcije

SARAJEVO - Glavni tužilac Tužilaštva BiH Gordana Tadić najavila je danas na sjednici Privremene istražne komisije Predstavničkog doma parlamenta BiH za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH, da će do kraja godine biti podignute optužnice za visoku korupciju i da se na tome predano radi.

Tadićeva je na početku sjednice zatražila da sjednici ne prisustvuje član komisije Dragan Mektić jer se pred Sudom BiH vodi postupak protiv njega zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, ali taj zahtjev nije prihvaćen.

Mektić je rekao da je on član parlamenta kojeg je izabrao narod, te Tadićevoj rekao "da derogira najveću zakonodavnu instituciju".

Mektić je ocijenio da je zahtjev Tadićeve "drzak", a član Komisije Zlatan Begić se usprotivio prijedlogu da se "bilo ko izbacuje iz sale", predlažući da se Mektić uzdrži od komentara.

Podršku da Mektić prisustvuje sjednici dali su i ostali članovi komisije.

Komentarišući ovakav razvoj diskusije, Tadićeva je najavila da neće odgovarati na Mektićeva pitanja, a na početku izlaganja istakla je da nije bila obavezna da se pojavi na saslušanju, ali da je ipak došla.

U svom obraćanju, Tadićeva je rekla da se sva pitanja u pravosuđu moraju sistemski rješavati, te da se do donošenja novih zakona mora raditi prema postojećim.

Ona smatra da bi trebalo osnovati apelaciono odjeljenje Suda BiH, jer u BiH Sud odlučuje u tri stepena.

Tadićeva smatra da bi trebali da se ocjenjuju i sudije, kao i tužioci i da bi svi trebali da predoče svoje imovinske kartone.

Tadićeva je istakla da je potrebno ujednačiti pristup u radu Tužilaštva i Suda BiH.

Ona je naglasila da Tužilaštvo BiH, kao i Sud BiH i VSTV rade prema važećim zakonima.

"Zakone je potrebno mijenjati, ali vi ste ti koji donosite zakone i dok su ovakvi mi ćemo raditi po njima", rekla je Tadićeva.

Odgovorajući na pitanja članova komisije, ona je rekla da je pitanje korupcije vrlo značajno i da je to prioritet u radu, ali da su potrebne izmjene zakona.

"Mislim na Krivični zakon i mislim da ćemo to popraviti. Nama se brojna djela ne evidentiraju kao djela korupcije, a takva je odluka VSTV-a koje je napravilo spisak. Potrebno je u ovom segmentu da unaprijedimo rad. Bilo je u prošlosti oslobađajućih presuda, ali ne vjerujem da je to u interesu bilo kojeg tužioca. U ovom momentu radimo predmete visoke korupcije i mislim da će se pokazati rezultate do kraja godine", rekla je Tadićeva.

Ona je istakla da smatra da je (nezavisni pravni stručnjak EU), Rajnhard Pribe donio kvalitetan izvještaj i da im je taj izvještaj putokaz u radu.

"U ovoj godini ćemo mi to popraviti, krenula je visoka korupcija, biće rezultata. Djelimično je Pribe tačno napisao u izvještaju", poručila je Tadićeva.

Ona je dodala da je svjesna percepcije javnosti, navodeći da bi, kada bi ona iznijela sve što zna, percepcija bila još gora.